LabMeCrazy! Science Film Festival premia un documental sobre Marian Diamond

20/09/2019 a las 20:00

Cerca de 500 personas asistieron este viernes a la gala de entrega de premios de la I edición de #LabMeCrazy! Science Film Festival que se celebró en el Museo Universidad de Navarra. El premio a la mejor película documental recayó en ‘My love affair with the Brain', sobre la vida de la neurocientífica Marian Diamond. ‘Twins Undivided-The Two-Headed Calf’ obtuvo el premio del público.

La periodista científica América Valenzuela dirigió la gala y fue dando paso a los once ganadores de las diferentes categorías. La ceremonia concluyó con la proyección del mejor documental. ‘My Love Affair with the Brain. The Life and Science of Dr. Marian Diamond’ es una producción americana de 57 minutos de duración que recoge la vida y trayectoria de Diamond y su investigación sobre el cerebro.

El mejor reportaje o programa de televisión recayó en la producción alemana ‘The Python Code’; el mejor cortometraje de ficción fue para la obra belga ‘The Auxiliary’; mientras que el mejor cortometraje documental lo logró la producción americana ‘A New View of the Moon’.

La producción británica ‘Now or Never’ fue el mejor trabajo realizado por estudiantes, y la Universidad de Strathelyde (Reino Unido) con 'Jeremy the Lefty Snail and Other Asymmetrical Animals', la mejor obra producida o co-producida por una Universidad.

El premio al mejor vídeo de web o redes sociales fue a parar a la Universidad de Vigo por su trabajo ‘Why Conserve Biodiversity?’. Por otra parte, ‘Talking About Maths’ recibió una mención especial a la divulgación; ‘Smart Slime?’ se llevó el premio IAMS (Asociación Internacional para Medios en Ciencia), y el reconocimiento del público recayó en el vídeo para Internet ‘Twins Undivided – The Two-Headed Calf’, una producción italiana de dos minutos de duración.

PREMIO 'PASIÓN POR LA CIENCIA’

El investigador español Francisco M. Mojica se alzó con el premio ‘Pasión por la Ciencia’ por su trayectoria científica y su descubrimiento del sistema de edición genética CRISPR-Cas. Como detalle, el premio se lo entregó su director de tesis doctoral, el catedrático de la Universidad de Alicante Francisco Rodríguez-Valera.

La nota de humor de la gala la protagonizó Iñaki Echeverría, ganador de Famelab España 2019 y doctorando del departamento de Física y Matemática Aplicada de la Universidad de Navarra, con un monólogo sobre evacuaciones en edificios.

La gala de entrega de premios de #LabMeCrazy! Science Film Festival reunió en el Museo Universidad de Navarra a personalidades e instituciones del mundo de la ciencia, la cultura, la educación, la empresa y la política de Navarra.

#LabMeCrazy! Science Film Festival ha recibido en su primera edición cerca de 2.000 producciones de más de 100 países. El jurado final estuvo formado por profesionales de diferentes disciplinas: Iván Bouso, productor ejecutivo de National Geographic Partners, Europe & Africa; Bibiana González, directora de programación de Discovery Networks Spain & Portugal; Alessandro Griffini, presidente de la Asociación Internacional para Medios en Ciencia; Vladimir de Semir, periodista científico y profesor de la Universidad Pompeu Fabra; María del Carmen Erviti, profesora e investigadora en Comunicación Científica en la Universidad de Navarra; y Tommaso Cancellario, doctorando de la Facultad de Ciencias de esta universidad.

MARIAN DIAMOND (1926-2017) Y LA NEUROCIENCIA MODERNA

Marian Diamond estudió el cerebro durante más de 60 años y transformó la ciencia gracias a sus hallazgos sobre la plasticidad y enriquecimiento cerebral. Diamond es considerada una de las fundadoras de la neurociencia moderna y fue la primera persona que demostró que el cerebro es dinámico y está afectado por el entorno.

A lo largo de su vida la doctora Diamond impartió clases de Anatomía en la Universidad de Berkeley (California) a más de 60.000 alumnos, de una manera rigurosa, amena y divulgativa.

Además de su pasión por la ciencia, la profesora Diamond buscó al final de su carrera cómo aplicar sus conocimientos científicos a la resolución de problemas prácticos en las personas más desfavorecidas, poniendo de esta manera la ciencia al servicio del ser humano. “My Love Affair with the Brain” narra la vida y la vocación científica de Marian Diamond, una mujer que con trabajo, talento y pasión tuvo que sobreponerse a un tiempo en el que la ciencia estaba dirigida solo por hombres.

Selección DN+