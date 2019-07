Identificada una extraña nueva especie de dinosaurio con pico de pato

Actualizada 15/07/2019 a las 11:52

Una extraña nueva especie de dinosaurio con pico de pato ha sido identificada a partir del cráneo más completo de este animal extinto excavado hace décadas en el Parque Nacional Big Bend, en Texas.



Estos dinosaurios se llaman así por su nariz aquilina y su mandíbula ancha y ancha, con forma de dos paletas colocadas una junto a la otra.



La investigación realizada en la década de 1990 reveló una cresta nasal arqueada que se cree que es distintiva del hadipáurido Gryposaurus. Al mismo tiempo, se reconoció la peculiar mandíbula inferior. Sin embargo, el espécimen pasó años esperando una descripción completa y no fue hasta un análisis reciente que los investigadores se dieron cuenta de que el espécimen era más primitivo que Gryposaurus y los dos grupos principales de dinosaurios con pico de pato.



"Este nuevo animal es uno de los hadrosauridos más primitivos conocidos y, por lo tanto, puede ayudarnos a comprender cómo y por qué evolucionó la ornamentación en sus cabezas, así como desde dónde evolucionó y migró el grupo inicialmente", dice el autor principal, Albert Prieto-Márquez del Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, cerca de Barcelona. "Su existencia agrega otra pieza de evidencia a la creciente hipótesis, aún en el aire, de que el grupo comenzó en el área sureste de los Estados Unidos".



Los dinosaurios con pico de pato, también conocidos como hadrosauridos, fueron los dinosaurios herbívoros más comunes al final de la Era Mesozoica, y todos tenían un hocico de aspecto similar. La parte frontal de las mandíbulas se encuentra en forma de U para sostener un pico ahuecado que se usa para cortar plantas.



El pico de algunas especies es más ancho que en otras, pero no hubo evidencia de una forma significativamente diferente y, por lo tanto, es probable que también haya diferentes estilos de alimentación en las tortugas de pato hasta que se descubrió Aquilarhinus. Las mandíbulas inferiores de Aquilarhinus se encuentran en una peculiar forma de W, creando una cuchara ancha y aplanada.



Hace unos 80 millones de años, este dinosaurio en particular habría estado paleando sedimentos sueltos y húmedos para recoger plantas acuáticas de raíces sueltas de las marismas de un antiguo delta, donde hoy se encuentra el desierto de Chihuahua.



Cuando el dinosaurio murió, algunos de sus huesos fueron transportados río abajo por la marea y se alojaron en la vegetación. El flujo dos veces al día de la marea cayó sedimento que formó la orilla del canal alrededor de su cuerpo, fosilizando los huesos en piedra de hierro gruesa.



La mandíbula y otras características del espécimen muestran que no encaja con el grupo principal de dinosaurios pico de pato conocido como Saurolophidae. Es más primitivo que este grupo, lo que sugiere que podría haber un mayor número de linajes que los reconocidos previamente, que se desarrollaron antes de la gran radiación que dio lugar a la desconcertante variedad de formas sin adornos, sólidas y de cresta hueca. La mayoría de los saurolófidos tenían crestas craneales óseas de muchas formas y tamaños diferentes. Aquilarhinus también lució una cresta ósea, aunque una simple con forma de nariz joroba.



El descubrimiento de una cresta sólida fuera de la radiación principal de los hadrosauridos apoya la hipótesis de que todas las crestas derivan de un ancestro común que tenía una nariz joroba simple.

