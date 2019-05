Humberto Bustince, premio nacional de Informática a su trayectoria

29/05/2019 a las 06:00

Humberto Bustince estaba tomando un salmorejo cuando su móvil sonó y, en la pantalla, vio un número desconocido. Se disculpó con su colega investigador Javier Fernández, con el que compartía mesa en el comedor de la UPNA, y recibió una noticia de la que aún no se ha recuperado: Le habían concedido el Premio Nacional de Informática por toda su trayectoria profesional. “Como no me lo esperaba, porque no me había presentado, me emocioné tanto que ¡hasta me puse a llorar!” Y no es para menos. Este catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Pública de Navarra ha recibido el mayor reconocimiento en su área a nivel nacional y, además, “al trabajo de toda una vida”. “Ya no puedo conseguir un premio mayor”, contaba el martes por la mañana, todavía emocionado. Nacido en Ujué hace 61 años, licenciado en Físicas y doctor en Matemáticas, Bustince ha sido galardonado con el premio José García Santesmases de la Sociedad Científica Informática de España (SCIE), del Ministerio de Investigación y Universidades, por su trayectoria. Una labor que, apuntan los miembros del jurado, “combina equilibradamente la investigación, la transferencia de conocimiento y la divulgación científica” en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos. Profesor honorario de la Universidad de Nottingham (Reino Unido), figura desde hace un año en la lista de los científicos más citados del mundo.

Este galardón, apuntaba el premiado, lo reciben las personas de más de 55 años, y desde que se instauraron estos premios, en 2005, solo lo ha obtenido otro experto en Inteligencia Artificial, Enric Trillas Ruiz. Este catalán fue investido doctor honoris causa por la UPNA en 2014. La SCIE organiza estos premios junto con la Fundación BBVA. Además de Bustince, han sido galardonados en otras categorías otros dos catedráticos universitarios, una empresa de ingeniería y seis jóvenes investigadores.

RECONOCIMIENTO A SU GRUPO

Bustince comparte su premio con el Grupo de Investigación en Inteligencia Artificial y Razonamiento Aproximado de la UPNA, que el fundó en 2000 y que dirige desde entonces. “Es un reconocimiento al trabajo de todo el equipo”, insiste. Un grupo en el que investigan dieciocho personas en Pamplona y nueve en otros países (Eslovaquia, Reino Unido, Polonia, Italia y Brasil). “Nuestro éxito es que desarrollamos un modelo teórico y lo llevamos a la práctica”. Y cada vez son más los investigadores de todo el mundo, añade, que desean venir a Pamplona, dice. La empresa navarra Nasertic (de servicios y tecnologías), explica, concede una beca predoctoral para investigar en este instituto y están recibiendo solicitudes de universitarios de la India, Irán, Estados Unidos... Las empresa M Torres o Naitec, entre otras, recuerda, también colaboran con el instituto.

Uno de los últimos descubrimientos en los que han participado Bustince y su equipo ha sido el desarrollo de un sistema inteligente capaz de leer el pensamiento y que, predicen, se podrá utilizar dentro de una década con pacientes que tienen una discapacidad o una enfermedad que les afecte al habla. Los autores insisten en que la clave está en un uso “ético y correcto” del descubrimiento y en que no se invada la intimidad de las personas. Pero, entre premios e investigaciones, la vida universitaria sigue. Y Bustince examinará hoy a sus alumnos de la asignatura de Inteligencia Artificial de 2º de Ingeniería Informática. Y al mediodía volverá a sentarse en el comedor.

Un científico ‘perseverante e ilusionado’

Humberto Bustince Sola se define a sí mismo como “un trabajador”. “¿Que qué supone el premio desde un punto de vista profesional y personal? Yo no diferencio un área de la otra. Para mí, mi trabajo es mi vida”, confiesa. Y aplaude que hayan reconocido su labor ejecutada “con ilusión y perseverancia”. “No podría trabajar en esto si no me emocionaran los descubrimientos. Y tampoco, si no fuera perseverante. Porque surgen muchos contratiempos y están constantemente evaluando tu trabajo”. Nacido en Ujué hace 6 1 años, Bustince estudió en el instituto de Tafalla, se licenció en Físicas por la Universidad de Salamanca y cursó el doctorado en Matemáticas por la Universidad de Navarra. Catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la UPNA, es autor de más de 200 publicaciones en revistas especializadas. Muy ligado a su tierra, organiza desde hace algunos años cursos de verano de la UPNA en Ujué (sobre divulgación científica, literatura...) y, en colaboración con el Planetario de Navarra, la noche de las Perseidas.

