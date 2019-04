'Comprobado': Diario de Navarra y otros 15 medios lucharán contra la desinformación y la mentira

Actualizada 11/04/2019 a las 09:14

Se avecinan elecciones generales y con ellas semanas de declaraciones, mensajes, fotos y vídeos que será necesario verificar. Ante ese reto nace Comprobado, un proyecto colaborativo coordinado por Maldita.es y First Draft en el que más de una decena de redacciones españolas se unen para intensificar la lucha contra la desinformación.

El objetivo es verificar tanto declaraciones de políticos como el discurso público y contenidos que se mueven y viralizan en redes sociales o WhatsApp. Los participantes cooperarán en las tareas de verificación y desmentido y avalarán el trabajo de sus compañeros.

Una mentira es una mentira y este proyecto viene a demostrar que en eso todos los medios podemos estar de acuerdo.

Es la primera vez que tantas redacciones españolas se unen para colaborar en un proyecto de este tipo. Comprobado se ha abierto a medios de todo el país y nace con la participación de Diario de Navarra, AFP, Ara, Datadista, EFE, El Confidencial, eldiario.es, El Faradio, Europa Press, La Marea, Newtral, Politibot, Público, RTVE, Servimedia y Maldita.es.

Podrán sumarse otros medios, siempre que suscriban el Código de Principios de Comprobado y que su adhesión sea aprobada según el proceso establecido y que puedes leer aquí.

16 MEDIOS COLABORANDO CON LAS MISMAS REGLAS PARA QUE NO TE LA CUELEN

Los periodistas que trabajan en el proyecto localizarán conjuntamente los bulos y los investigarán de manera colaborativa, aportando cada uno las pistas que encuentra para la verificación. Además, se controlarán unos a otros el trabajo y el resultado final. Para que una verificación esté avalada por Comprobado será necesario que cuente con la aprobación de al menos 3 miembros del proyecto.

Todos los integrantes de Comprobado trabajaremos con las mismas reglas, establecidas en el Código de Principios. Realizaremos nuestras verificaciones de forma imparcial y ateniéndonos única y exclusivamente a criterios periodísticos a la hora de seleccionar, verificar y validar los desmentidos.

Para seleccionar lo que vamos a verificar nos guiaremos por la viralización de los contenidos, monitorizando las redes sociales y las denuncias que nos haga llegar la ciudadanía. También tendremos en cuenta la peligrosidad de los mensajes: la desinformación que incite al odio hacia algún colectivo o que ponga en peligro la salud pública o la paz social será verificada al margen de su viralidad, siempre evitando dar alas a rumores.

Los diferentes medios pueden decidir publicar o no las verificaciones que ellos consideran periodísticamente importantes. Es decir, no todos los medios tiene que publicar todas las verificaciones.

UN PROYECTO QUE NACE DE LA COLABORACIÓN CON FIRST DRAFT

En enero de 2019 Maldita.es, en colaboración con First Draft, invitó a 40 redacciones a un evento organizado en Madrid a finales de febrero con dos objetivos: concienciar a las redacciones de que la desinformación es un problema que es necesario combatir y, además, explicar que esa batalla es más eficaz y tiene más impacto si se hace desde la colaboración. Ese evento fue el primer gran paso hacia la creación de Comprobado, cuyo nombre se ha decidido también de forma conjunta.

First Draft es una organización nacida en 2015 con el objetivo de apoyar a periodistas y redacciones en la creación de buenas prácticas para reconocer qué contenido de las redes es real y cómo informar de forma precisa. Durante el evento que celebremos en Madrid su directora, Jenni Sargent, nos habló del poder de las imágenes para difundir desinformación y de cómo es más fácil creer algo que llega a través de un grupo de WhatsApp.

First Draft ya ha apoyado proyectos conjuntos de fact checking relacionados con procesos electorales en Francia, Reino Unido o Brasil. En el caso brasileño se adoptó el nombre de Comprova, contó con 24 medios de comunicación, trabajó durante 12 semanas y publicó 147 historias antes de los comicios que ganó Jair Bolsonaro en 2018.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Qué es Comprobado?

Es un proyecto colaborativo entre redacciones de diferentes tamaños que se han unido para luchar contra la desinformación tanto en el discurso público como en el político de cara a la campaña de las elecciones generales coordinado por Maldita.es y First Draft.

¿Quiénes forman parte del proyecto?

Diario de Navarra, AFP, Ara, Datadista, EFE, El Confidencial, eldiario.es, El Faradio, Europa Press, La Marea, Newtral, Politibot, Público, RTVE, Servimedia y Maldita.es.

¿Cómo vais a trabajar conjuntamente?

Para hacerlo todos con las mismas reglas nos hemos dotado de un Código de Principios al que nos adherimos todos los medios. En ese código explicamos cómo lo hacemos y qué requisitos éticos y periodísticos cumplimos para adherirnos a este proyecto. Lo puedes leer aquí.

Vale, ¿qué es lo que vamos a ver los lectores?

Los diferentes miembros de este proyecto pueden decidir publicar o no las verificaciones que ellos consideran periodísticamente importantes. No todos los medios damos la misma importancia a unas cosas que a otras y por eso podemos decidir qué sí publicamos y qué no. Los periodistas que trabajan en el proyecto lo hacen colaborativamente independientemente del medio para el que trabajen: localizan conjuntamente los bulos y los investigan de manera conjunta, aportando cada uno las pistas que encuentra para la verificación. Además, los periodistas se controlan unos a otros el trabajo y el resultado final. No verás ninguna verificación avalada por Comprobado que no haya sido aprobada por al menos tres medios de los que pertenecemos a este proyecto.

Entonces, ¿puedo estar muy seguro/a de que algo es mentira cuando me lo decís desde Comprobado?

Además de la verificación por parte de al menos tres medios de Comprobado, nuestro trabajo se basa en una metodología que hemos acordado previamente y que puedes leer aquí. Hemos establecido que verificaremos aquello que esté viralizándose y aquello que sea peligroso. Además, acudiremos siempre a la fuente primaria de lo que estemos verificando y a aquellas que se vean afectadas por por ello. También hemos acordado que nuestras verificaciones tienen que basarse en datos o hechos comprobados de manera independiente. Todo para estar seguros de que podemos salir a decirte que algo es mentira.

¿Y si os equivocáis?

Somos humanos y como humanos podemos cometer errores. Si nos equivocamos seremos igual de transparentes: los medios implicados en el error rectificarán dedicándole el mismo espacio y tiempo. Esto también está recogido en nuestro Código de Principios. Si crees que hemos hecho algo mal nos lo puedes decir en correccionescomprobado@maldita.es.

¿Quién paga a los periodistas que trabajan en Comprobado?

Cada uno de los medios que les tiene contratados el resto del año. Este no es un proyecto con el que ninguno de los participantes ingrese dinero: lo hacemos porque creemos que es importante combatir la mentira para que la ciudadanía tenga mejor información a la hora de tomar decisiones.

¿Pueden unirse más medios?

Sí, siempre que se adhieran al Código de Principios y su adhesión sea aprobada por los miembros de Comprobado según el proceso definido en la gobernanza de este proyecto que puedes leer aquí.

