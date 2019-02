Actualizada 24/02/2019 a las 13:00

La lingüista británica nacida en Italia Elena Semino ha advertido del impacto negativo para los pacientes del uso de metáforas bélicas para hablar del cáncer, tras hacer un estudio en el que ha analizado 1,5 millones de palabras extraídas de entrevistas y comentarios en la red sobre el cáncer.

Semino, que ha impartido esta semana una conferencia organizada por la cátedra Hestia en la Universidad Internacional de Cataluña (UIC) en Barcelona, ha explicado que 'batalla', 'lucha' y 'guerra' son las palabras más empleadas al hablar de cáncer y, en algunos casos, hacen que el paciente se sienta "culpable" y "responsable" de no superar la enfermedad.

Por contra, la lingüista de la Universidad de Lancaster (Reino Unido) ha defendido que hablar del cáncer como un viaje hace que algunas personas se sientan más empoderadas.

La lingüista ha destacado que las metáforas en general "pueden afectar al modo cómo vemos o cómo vivimos un fenómeno en particular y es especialmente importante en el caso de una enfermedad".

En este sentido, Semino ha detallado que entre las metáforas más empleadas para referirse al cáncer su estudio ha hallado los términos bélicos: "Cuando se habla de 'batalla' suele hacer referencia a una experiencia individual, en el caso de 'guerra' se habla como colectivo y en el caso de 'lucha' se usa en ambos sentidos".

La profesora ha comentado que el uso de estas metáforas tiene "un impacto negativo" en muchos pacientes sobre todo "cuando no se recuperan", ya que les "hace sentir culpables, responsables y además te desempoderan", una situación que se hace más grave en el caso de aquellas personas que se encuentran en el final de la vida porque "se sienten como si hubieran perdido".

Semino ha detectado que otra de las metáforas más utilizadas en el cáncer es el 'viaje', y ha comentado que así "no existe la idea de que tienes al enemigo dentro de ti y si no te recuperas no sientes que eres tú quien ha fallado".

En su investigación, la lingüista también ha descubierto que el uso de metáforas positivas puede tener un efecto motivador sobre el paciente.

Semino y su equipo han elaborado "El menú de metáforas para gente con cáncer" en el que recogen las metáforas más utilizadas para referirse al cáncer junto con otras más nuevas, algunas de ellas asociadas a otras culturas, como la oriental.

