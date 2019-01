Psicólogos piden a los Reyes Magos que sean "razonables" con la cantidad de regalos

Actualizada 05/01/2019 a las 08:57

Expertos en psicología infantil apuestan por ser "razonables" con la cantidad de regalos que los Reyes Magos traigan este 6 de enero a los niños, para evitar "sobreestimularles y sobreregalarles". Recuerdan, asimismo, que los niños "no valoran cuánto cuesta el juguete, sino si les gusta o no".

La psicóloga Silvia Álava, del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, aboga por que el mejor regalo para un niño es "que sus padres jueguen con ellos". "Muchas veces se tiende a compensar. Los padres piensan 'como tengo poco tiempo libre para él, hay que regalar mucho'. Eso es un grave error, lo que hay que intentar es pasar más tiempo con ellos, y que sea de calidad, sin elementos distractores como móviles y otras pantallas", explica.

Por eso, recomienda a sus Majestades de Oriente que regalen los clásicos juegos de mesa, como la oca o el parchís. "Permiten jugar en familia, que es algo que une mucho y proporciona momentos divertidos. Además, los niños van aprendiendo el juego de reglas, algo que a partir de los seis años tienen interiorizado, a respetar los turnos o a no hacer trampas", expone.

En cualquier caso, indica que lo mejor es ser "razonable" con la cantidad de regalos que los Reyes Magos dejen esta noche en casa, con un máximo recomendable de cuatro. Todo ello, puntualiza, teniendo en cuenta que sus Majestades también dejan presentes en casa de los abuelos, tíos o primos.

A la hora de elegir el tipo de regalo, recuerda que es necesario vigilar sobre todo dos factores: la edad del niño y su personalidad. "Lo ideal es que sean cosas que les van a gustar seguro. Por ejemplo, si son especialmente creativos, los juegos de manualidades les pueden venir especialmente bien. Si, en cambio, son impulsivos, puede ser útil uno para trabajar la paciencia o juegos por turnos", argumenta.

EDUCAR EN EL AGRADECIMIENTO

En esta línea, advierte de que "hay que respetar" su edad. "Muchas veces los niños pequeños juegan a videojuegos con un alto contenido violento, que no están indicados para ellos. Estamos siendo demasiado permisivos en ese sentido. A los niños hay que explicarles que los Reyes Magos no les van a traer esos regalos si no son adecuados para su edad", añade.

Si pese a todo sus Majestades no aciertan, la psicóloga reivindica la importancia de educar a los niños en el agradecimiento, algo que hay que hacer "día a día". "Uno de los mayores predictores de la felicidad es ser agradecido. El inconveniente cuando reciben demasiados regalos es que no valoran lo que tienen e incluso se enfadan cuando no les regalan lo que estaban esperando. 'Fíjate en lo que sí tienes, en lugar de lo que no'", aconseja.

"Si lo hacemos al revés, compramos todas las papeletas para ser infelices. Hay que trabajar la tolerancia a la frustración. Se trata de aprender a valorar las cosas en cada día de nuestra vida, como el tiempo que pasan con los padres, e ir más allá de quedarse solamente en el regalo material", resume.

Etiquetas Navidad 2018

Selección DN+