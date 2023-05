¿Qué santos se celebran hoy? Santoral católico del 22 de mayo de 2023

El santoral de la Iglesia Católica de este lunes 22 de mayo recuerda, entre otros santos, a Santa Joaquina de Vedruna.

Joaquina de Vedruna Vidal, (Barcelona 1783 - 1854) fue una santa española fundadora de la Congregación de las Carmelitas de la Caridad, canonizada en 1959 por la Iglesia Católica.

Nació en Barcelona el 16 de abril de 1783 y era hija de Don Lorenzo de Vedruna, un acaudalado miembro de la nobleza catalana y alto cargo del Gobierno. Su familia era muy católica y desde muy pequeña tuvo mucha devoción al Niño Jesús. Algo que la caracterizó desde sus primeros años fue un gran amor a la limpieza. No toleraba ninguna mancha de en sus vestidos y esto le llevó a no tolerar tampoco manchas de pecado en su alma.

Quiso ingresar en las Carmelitas Calzadas a la edad de doce años, pero la superiora entendió que no tenía la madurez suficiente para tal decisión. Se casó con el aristócrata Teodoro de Mas a los 16 años, con quien tuvo nueve hijos. Teodoro también tenía una vocación religiosa no realizada y eso les unía. Él era abogado pero en las guerras napoleónicas debió ir a pelear a Francia. Por ello, a diferencia de la mayoría de las santas mujeres, que mayoritariamente no formaron familia propia, Joaquina tuvo conocimiento del mundo, en lo que significa tener a sus hijos enfermos, pasar dificultades económicas, tener a su marido enfermo y enviudar.

A los 47 años fundó la Comunidad de las Hermanas Carmelitas de la Caridad, y al morir por cólera a los 71 años había fundado conventos, colegios y hospitales en diversos lugares de España. Uno de estos colegios se encuentra en Pamplona, el Colegio Vedruna de la calle San Fermín en pleno centro de la ciudad.

Santoral del 22 de mayo

Este es el santoral completo de la Iglesia Católica del 22 de mayo:

Santa Joaquina de Vedruna

Santa Rita de Casia

San Atón de Pistoya

San Ausonio de Angulema

San Basilisco de Comana

Santo Domingo Ngon

San Juan de Parma

Santa Julia de Córcega

San Lupo de Limoges

San Miguel Ho Dihn Hy

Santa Quiteria

Beata Humildad de Faenza

Beato Juan Bautista Machado

Beato Juan Forest

Beata María Dominica Brun Barbantini

Beato Matías de Arima

Beato Pedro de la Asunción