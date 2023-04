Más riesgo de suicidio en personas con discapacidad por sentirse una carga

El riesgo de tentativas suicidas es mayor en las personas con discapacidad, dolor crónico y trastornos del movimiento asociados con alteraciones en la salud mental, y esto ocurre por la percepción de sentirse una carga para la familia y el entorno.

"Nos sentimos prisioneros de nuestro propio cuerpo", dice la psicóloga y presidenta de Convives con Espasticidad, Claudia Tecglen, que explica que la espasticidad es un trastorno motor "prácticamente desconocido" que genera músculos tensos y rígidos y movimientos involuntarios que interfieren en la actividad diaria, y en su fase más extrema impiden cualquier movimiento.

Tecglen precisa que Convives con Espasticidad nació por la falta de información de los propios afectados y señala que aunque no hay cifras oficiales calculan que hasta 400.000 personas estarían afectadas por este trastorno y esta estimación sería teniendo en cuenta solo cinco de las muchas enfermedades que lo generan: parálisis cerebral, esclerosis múltiple, traumatismo craneoencefálico, ictus y lesión medular.

Según esta psicóloga y Premio Princesa de Girona 2022 en la categoría social, padecer alguna de estas enfermedades pueden derivar en procesos de depresión, que incrementan 20 veces el riesgo de suicidio respecto a la población general, pero también en aislamiento por la dificultad de participación social, baja autoestima y soledad no deseada por el estigma que sufren.

UN PARTO PREMATURO A LAS 22 SEMANAS Y ESPASTICIDAD DESDE MINUTO UNO

Y es que el dolor agudo y crónico también es un factor de riesgo que puede precipitar el suicidio. Por ello, insiste, es muy importante tener una red de apoyo y pedir ayuda.

Tecglen se refiere a su caso personal, una parálisis cerebral provocada por un parto prematuro a las 22 semanas que le causó espasticidad desde el minuto uno de vida.

Reconoce que su caso es "muy afortunado" porque tuvo "mucho tratamiento y ayuda". "No sería lo que soy si no hubiera tenido acceso a la información necesaria en el momento preciso, por eso se creó Convives con Espasticidad porque la vida no puede depender de golpes de suerte ni de los recursos económicos de tu familia".

Si bien no hay un perfil concreto de personas con discapacidad con pensamientos suicidas, las tentativas se dan con más frecuencia en adolescentes y personas de más edad siendo la ideación más habitual entre mujeres mientras que son los hombres quienes en mayor proporción lo llevan a término.

TECGLEN: "QUIEN TIENE PROYECTOS ES DIFÍCIL QUE SE SUICIDE"

Explica esta psicóloga que el riesgo de suicidio se va detectando de forma progresiva, empieza con "mucha desesperanza" que se observa en el proceso de escucha hasta la fase en la que se tantea la idea de quitarse la vida.

Tecglen comenta que la asociación fomenta una fórmula muy protectora frente al suicidio, que se recoge en este lema: "Cuídate, quiérete, ilusiónate y proyéctate porque quien tiene proyectos es difícil que se suicide".

Para afrontar la discapacidad de forma activa y no paralizarse ante el diagnóstico disponen de una escuela y varios módulos, uno de ellos 'Ilusiónate con tu vida', dedicado especialmente a prevenir el suicidio y acompañar a los supervivientes.

MÁS RIESGO SUICIDA EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR LESIÓN CEREBRAL

Según el informe "El suicidio en las personas con discapacidad en España" del Observatorio Estatal de la Discapacidad de 2021, la tasa de riesgo de suicidio en personas con discapacidad es 1,9 veces superior que la población general, siendo mayor en los casos de lesión cerebral y discapacidad por enfermedades crónicas.

Y es que, según este informe, la enfermedad crónica puede provocar un deterioro de las funciones, además de crisis de corte psicológico. También subraya la depresión y ansiedad en personas con trastornos de movimiento.

Según el informe, "el pensamiento catastrófico relacionado con el dolor está relacionado con más conducta suicidas" y es que el 45% de los pacientes con dolor crónico se encuentran deprimidos y se retroalimentan entre sí.

Por ello, el Observatorio recomienda actuar en distintos planos en el caso de personas con discapacidad, un enfoque "multicapa" que garantice su acceso a medidas de prevención, teléfonos específicos, salud mental, educación emocional y sobre todo igualdad de oportunidades y educación en valores para acabar con estigmas y prejuicios.