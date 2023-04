Endometriosis: su posible relación con el sistema inmunitario

A pesar de lo común que es la endometriosis, en España muchas mujeres esperan 10 años para recibir un diagnóstico , y en Reino Unido la media es de 7,5 años de demora. Esto no sólo significa muchos años sin tratamiento, sino que también les pone en riesgo de sufrir problemas de salud aún mayores. No olvidemos que la endometriosis no tratada puede provocar daños en los órganos (incluidos el útero y los intestinos) e infertilidad