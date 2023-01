El maltrato infantil está vinculado a múltiples problemas de salud mental

Experimentar abuso o negligencia en la infancia puede causar múltiples problemas de salud mental, según un nuevo estudio dirigido por investigadores del University College de Londres (UCL), en Reino Unido y publicado en el 'American Journal of Psychiatry'.

La investigación, primera en su género, analizó 34 estudios cuasiexperimentales en los que participaron más de 54.000 personas para examinar los efectos causales del maltrato infantil sobre la salud mental teniendo en cuenta otros factores de riesgo genéticos y ambientales, como los antecedentes familiares de enfermedades mentales y las desventajas socioeconómicas. Los investigadores definieron maltrato infantil como cualquier abuso físico, sexual o emocional o negligencia antes de los 18 años.

Los estudios cuasiexperimentales permiten establecer mejor la relación causa-efecto en datos observacionales, al utilizar muestras especializadas (por ejemplo, gemelos idénticos) o técnicas estadísticas innovadoras para descartar otros factores de riesgo. Por ejemplo, en muestras de gemelos idénticos, si un gemelo maltratado tiene problemas de salud mental pero su gemelo no maltratado no, la asociación no puede deberse a la genética o al entorno familiar compartido entre los gemelos.

En los 34 estudios, los investigadores hallaron pequeños efectos del maltrato infantil en una serie de problemas de salud mental, incluidos trastornos internalizantes (por ejemplo, depresión, ansiedad, autolesiones e intento de suicidio), trastornos externalizantes (por ejemplo, abuso de alcohol y drogas, TDAH y problemas de conducta) y psicosis.

Estos efectos fueron consistentes independientemente del método utilizado o de la forma en que se midieron el maltrato y la salud mental. Por ello, estiman que los resultados sugieren que prevenir los casos de maltrato infantil evitaría que una persona desarrollara problemas de salud mental.

La autora del estudio, la doctora Jessie Baldwin, profesora Psicología y Ciencias del Lenguaje en el UCL, señala que "es bien sabido que el maltrato infantil se asocia a problemas de salud mental, pero no estaba claro si esta relación es causal o se explica mejor por otros factores de riesgo".

"Este estudio aporta pruebas rigurosas que sugieren que el maltrato infantil tiene pequeños efectos causales sobre los problemas de salud mental -prosigue-. Aunque pequeños, estos efectos del maltrato podrían tener consecuencias de gran alcance, dado que los problemas de salud mental predicen una serie de malos resultados, como el desempleo, los problemas de salud física y la mortalidad prematura".

"Por tanto, las intervenciones que previenen los malos tratos no sólo son esenciales para el bienestar infantil, sino que también podrían evitar el sufrimiento a largo plazo y los costes económicos debidos a las enfermedades mentales", advierte.

No obstante, los investigadores también descubrieron que parte del riesgo general de sufrir problemas de salud mental en individuos expuestos a malos tratos se debía a vulnerabilidades preexistentes, que podrían incluir otros entornos adversos (por ejemplo, desventajas socioeconómicas) y la responsabilidad genética.

"Nuestros hallazgos también sugieren que para minimizar el riesgo de problemas de salud mental en individuos expuestos a malos tratos, los clínicos deben abordar no sólo la experiencia del maltrato, sino también los factores de riesgo psiquiátrico preexistentes", añade la doctora Baldwin.