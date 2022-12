Cómo elegir los juguetes de Navidad y Reyes

Un año más se acercan las navidades, y con ellas los excesos propios de estas fiestas: reuniones familiares deseadas o no tanto, comilonas desproporcionadas, dulces a gogó, alcohol a raudales y compras de regalos compulsivas.

Hay que comprar con antelación los regalos de Reyes y, últimamente, también los de Papá Noel. Así que muchos ciudadanos, al gong de algo tan americano como el Black Friday, se ponen como locos a comprar todo tipo de bienes, con la consigna de que más vale pasarse que quedarse corto.

Pero, más allá de la idoneidad económica o medioambiental de este modelo de consumo, la ocasión merece también un análisis desde el punto de vista pedagógico. Hacer demasiados regalos y no del todo idóneos para cada etapa evolutiva puede ser negativo y contraproducente.

EXCESOS MULTIPLICADOS

Los niños se han convertido en nuestra sociedad del bienestar en un bien escaso y los tenemos, en general, bastante supercuidados, superprotegidos, superestimulados, superregalados o sobrealimentados.

Y en la época de Navidad todos estos excesos se multiplican. Les regalan juguetes los padres, los tíos, los abuelos, los amigos, los primos, y cualquiera que quiera demostrar su afecto. Con ello acumulan tal cantidad de material en unos pocos días que resulta casi imposible aprovechar las posibilidades de cada uno de los regalos.

MEJOR POCO Y POLIVALENTE

Los juguetes que se regalen a los niños convendría que fueran contados, escasos, lo más genéricos posible y que estimulen su imaginación. Genéricos en el sentido de que no estén orientados a un solo uso, pues de esta forma se facilita un juego más creativo. También es importante que no constriñan la representación que pueda inventar el niño y, por supuesto, que no tengan estereotipos sexistas