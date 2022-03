¿En qué comunidades es festivo el 19 de marzo, Día del Padre, este 2022?

Día del Padre. Algunos vivirán en este 2022 su El próximo sábado 19 de marzo se celebra en España San José, el. Algunos vivirán en este 2022 su primer Día del Padre y muchos hijos rebobinarán imágenes de la memoria emocional y revivirán momentos con su padre, su amigo

Otra de las preguntas recurrentes sobre esta jornada es si es laborable o no porque está considerada como una fiesta nacional sustituible en el calendario laboral. Cada comunidad autónoma decide si se mantiene la festividad o se cambia por otra fecha. En este 2022 todas han optado por no mantener la fiesta excepto una: la Comunidad Valenciana, que celebra también el 19 de marzo el día grande de las Fallas. En el resto de regiones será un día laborable, aunque como es sábado muchos trabajadores no tendrán que acudir a su puesto.

ORIGEN DEL DÍA DEL PADRE

Desde el siglo XV el 19 de marzo es el día dedicado a San José, padre de Jesús. Además, el Santo es patrón de la Iglesia universal, los inmigrantes, los artesanos, trabajadores en general y los ingenieros. Pero no fue realmente hasta principios del siglo pasado cuando el Día de San José comenzó a celebrarse en España como Día del Padre.

Fue promovido por una maestra de Vallecas, Manuela Vicente Ferrero a la que se la conocía como Nely, quien quiso imitar el Día de la Madre porque consideraba que los hombres con familia también merecían un reconocimiento. Escribió un artículo en el periódico El Magisterio Español en el que colaboraba para animar a los hijos a agradecer a sus padres la importante labor que hacían en la familia. Era 1949. 19 de marzo de 1949.

Los míticos almacenes Galerías Preciados vieron una clara oportunidad de negocio y en 1953 lanzaron promociones de regalos para este día. Al año siguiente El Corte Inglés, su competencia directa, se unió a la idea. Y lo demás ya lo saben... pocos son los comercios hoy en día que no aprovechan esta fecha para aumentar sus ventas y casi todos los colegios organizan actividades para que los niños y niñas lleven un detalle casero y manual a su padre.

Volviendo a 1953, Pepín Fernández, dueño de Galerías Preciados, quiso reconocerle el acierto a la inventora del Día del Padre, y los beneficios que había reportado para su negocio, y ofreció a Manuela un trabajo muy bien remunerado en Galerías Preciados. Pero ésta no lo aceptó, y a cambio sacó un compromiso al empresario: que cada año contratara para trabajar en esos grandes almacenes, a un número determinado de las alumnas que se graduaran en el colegio del Santo Ángel, petición aceptada y que se cumplió a rajatabla durante muchos años.