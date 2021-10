Bodas únicas y personalizadas en el Restaurante Marisol

La familia de Marisol lleva 70 años dando bodas y celebrando todo tipo de eventos. La cuarta generación ha unido experiencia e innovación para dar un servicio excepcional. Son especialistas en bodas y en eventos tanto sociales como corporativos.

600 comensales rodeado de naturaleza. Además, disponen de una amplia zona exterior y una moderna discoteca, el Chill Out. En Dicastillo gestionan el 350 comensales. Además, Marisol Catering y Eventos cuenta con diferentes propuestas gastronómicas adaptadas a su servicio de catering. Por eso son un referente en las celebraciones de la Ribera de Navarra y Tierra Estella. De las bodas, especialmente. “Una boda, un gran evento con amigos y familia o una fiesta exclusiva, son experiencias que se recuerdan toda la vida. Nosotros tenemos los mejores ingredientes para lograr que cada evento sea único y especial”, aseguran. En Cadreita cuentan con Restaurante Marisol , un amplio y luminoso salón donde tienen capacidad pararodeado de naturaleza. Además, disponen de una amplia zona exterior y una moderna discoteca, el Chill Out. En Dicastillo gestionan el Palacio de La Vega , donde podrás disfrutar de las maravillosas vistas desde un idílico palacio del siglo XIX. Sus salones tienen capacidad de. Además, Marisol Catering y Eventos cuenta con diferentes propuestas gastronómicas adaptadas a su servicio de catering. Por eso son un referente en las celebraciones de la Ribera de Navarra y Tierra Estella. De las bodas, especialmente. “Una boda, un gran evento con amigos y familia o una fiesta exclusiva, son experiencias que se recuerdan toda la vida. Nosotros tenemos los mejores ingredientes para lograr que cada evento sea único y especial”, aseguran.

Su cocina ofrece una sorprendente fusión gastronómica en la que se podrá degustar la comida típica de Navarra y las creaciones más actuales gracias a la cocina de Marisol Catering y Eventos. “Nuestros clientes disfrutarán de una experiencia única con ingredientes de primera calidad seleccionados por nuestro equipo de profesionales durante el gran evento”, explican. Diseñan propuestas gastronómicas a medida para cada evento tras conocer la historia que hay detrás, las necesidades y los gustos de los clientes. “Nuestra mayor ilusión es poder formar parte de un gran día como es ése y trabajar con los mejores ingredientes: pasión, compromiso y mucho amor”, aseguran. “Sabemos que cada pareja tiene una historia distinta que contar y nosotros somos expertos en contarlas con mucho amor. Nuestros clientes podrán personalizar la decoración junto a nosotros. Trabajaremos juntos en crear el diseño de una boda única, nos basaremos en sus gustos y necesidades y cuidaremos los detalles más especiales”. Cada pareja contará con un asistente que cuidará cada detalle, antes y durante. “Para que los novios solo tengan que centrarse en disfrutar”.

CÓCTEL DE BIENVENIDA

“Si hay algo que nos encanta, es el cóctel de bienvenida de las bodas. Es el primer impacto de los invitados y el mejor momento para relajar los nervios. La primera impresión es fundamental en una celebración ”. Se servirá una selección de los mejores aperitivos y habrá estaciones gastronómicas repartidas por todo el espacio para hacer del cóctel un momento dinámico y divertido. “Todo ello estará maridado con una gran variedad de bebidas y cócteles exquisitos realizados por nuestro equipo de profesionales. Uno de los momentos más recordados en las bodas”, aseguran. Y así como cada pareja podrá escoger los aperitivos que más les gusten también podrán elegir el menú que se degustará una vez sentados. “Adaptamos todos nuestros platos a las distintas alergias, intolerancias alimenticias y dietas especiales. Abrimos las puertas de nuestras cocinas para crear bodas exclusivas con la gastronomía adaptada a cada gusto”.

“Uno de los mayores deseos de las parejas es convertir su gran día en una celebración personalizada ¡y nosotros somos expertos!”, dicen seguros. Cuando llegue la hora de la saltar a la pista de baile no faltarán las canciones favoritas de los novios, el DJ habrá pactado con ellos el tipo de fiesta que quieren disfrutar. Todo combinado con la mejor barra de bebidas y la más divertida recena. La zona Chill Out del Restaurante Marisol cuenta con el Premio Ex Aequo de Interiorismo 2010 de manos del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro (COAVN) por su espectacular diseño de vanguardia. Este espacio premiado por su arquitectura y diseño se distribuye en diferentes zonas con una gran pista de baile, zonas de descanso y terrazas exteriores.