Alopecia androgénica: qué es y cómo afecta tanto a la mujer como al hombre

Es el tipo de alopecia más común. Afecta a 9 de cada 10 hombres con más de 21 años, eso sí, con distintos grados de intensidad en cada caso. En el caso de las mujeres suele ocurrir después de la menopausia y afecta a menos de la mitad, 4 de cada 10. En estos casos no se manifiesta en forma de caída si no en pérdida de densidad y en la aparición de formas clareadas, generalmente en la parte superior de la cabeza. El pelo se cae pero no tanto como para provocar la calvicie que se da en los hombres. En el caso de las mujeres los folículos pilosos no llegan a secarse del todo, sino que siguen produciendo crecimiento de pelo, eso sí con menor densidad y menor dureza.

En el caso de los hombres comienza de forma paulatina con la pubertad, en las sienes. Puede quedarse en forma de las tan características entradas o puede seguir avanzando clareando la coronilla. El pelo en la alopecia androgenética no completa su ciclo de crecimiento, se cae más precozmente y cuando vuelve a salir lo hace más fino y más corto, y así progresivamente, hasta que ese pelo se convierte en vello, y en último lugar en cicatriz.

ciertas hormonas en unos niveles mayores de los habituales es el verdadero desencadenante de la alopecia androgenética. Las causas son las mismas en mujeres que en hombres: la herencia genética, el envejecimiento y las hormonas. La presencia deen unos niveles mayores de los habituales es el verdadero desencadenante de la alopecia androgenética.

El dermatólogo es el especialista que se encarga de las enfermedades del cabello, y es quién tiene a su disposición todos los medios para un diagnóstico correcto. Tras varios exámenes y valoraciones propone el tratamiento a seguir. Eso sí, cuanto antes se acuda al especialistas más probabilidades de éxito habrá. Aquí el tiempo es clave y hay tantos tratamientos como tipos de alopecia.

Hoy en día no se puede hablar de curación inmediata y a corto plazo de la alopecia androgenética ya que no existe ningún fármaco capaz de revertir completamente el proceso de miniaturización y pérdida de cabello.

Sin embargo, sí que es posible frenar su avance y tratar de recuperar el máximo número posible de folículos que no estén atrofiados, para potenciar la salida de cabello a largo plazo, aumentando así su densidad y recuperar la mayor cantidad de cabellos posible.