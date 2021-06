Qué es la biodescodificación según el diccionario y por qué genera tanta polémica esta terapia

Existen múltiples voces que aseguran que nos encontramos en una sociedad emocional, que da una importancia tal a las emociones que las sitúa incluso por delante de las demostraciones científicas. Y la biodescodificación es una muestra de ello. Se trata de una técnica que considera que detrás de toda sintomatología está presente un conflicto emocional. Los defensores de este método intentan descubrir cuál es la emoción oculta que está provocando la dolencia para buscar la forma de sanarla.

Según esta terapia, las células de nuestro cuerpo contienen información de lo que hemos vivido y experimentado y hacen que nuestro sistema se comporte de determinada manera. Lo que hace la descodificación es activar ciertos códigos en esas células para recuperar la armonía entre las distintas emociones. Hasta que el paciente no es consciente de las emociones que no está expresando no comienza el proceso de curación. La idea es que esta pseudociencia “descodifica” las emociones ocultas para liberarlas y conseguir así la curación.

Esta teoría se está aplicando a diversas enfermedades, entre ellas el cáncer, y está recibiendo críticas de instituciones como el Colegio de Psicólogos de Cataluña. Estos denuncian que la biodescodificación no está basada en ninguna evidencia científica y que, en algunos casos, supone situaciones de peligro para los pacientes. Estos pueden confundirse y sentirse culpables de tener una enfermedad por haber retenido sus emociones. Además, pueden someterse únicamente a la biodescodificación, dejar a un lado los tratamientos químicos y no llegar a superar la enfermedad.

Los partidarios de esta teoría sin evidencia científica defienden, sin embargo, que no hablan de terapia ni de medicina ya que su objetivo no es curar o aliviar una sintomatología. Su propósito es convertirse en un complemento de la medicina tradicional, no en un sustituto.

TODO ES VERDAD

se estima que más de 20.000 españoles están siendo “víctimas de tratamientos supuestamente milagrosos”. Este nuevo programa de Mediaset trata de investigar y denunciar “la verdad” de algunas medicinas alternativas. En el avance de este programa

Uno de esos tratamientos que analiza el programa es la biodescodificación y pone de ejemplo a la presentadora y actriz Paz Padilla. Ella confía en esta terapia y afirma que le ayudó a superar y entender la muerte de su marido.

Risto Mejide, conductor del programa, ha explicado que la intención de este formato es "contar la verdad de la mano de científicos, de profesionales, de médicos y a partir de ahí habrá gente que le dolerá y gente que descubrirá que ha sido víctima. Aquí respetaremos todo tipo de creencias, que cada uno crea en lo que quiera. Ahora, no hay que sustituir la ciencia porque eso mata y eso es lo que vamos a intentar demostrar a través de víctimas. Es una televisión que gustará más o menos, pero yo creo que es necesaria".