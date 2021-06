Jennifer Lopez ya busca colegio donde vive Ben Affleck

Actualizada 09/06/2021 a las 06:00

Después de semanas siendo los protagonistas de intensos rumores, parece que la relación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck se ha hecho oficial. La pareja ha sido vista por las calles de Los Angeles en actitud cariñosa y han pasado de los encuentros clandestinos a los paseos a plena luz. La revista estadounidense 'Six Page' ha publicado unas imágenes que no dejan lugar a dudas con ambos cogidos de la mano, primero, y abrazados, después. Tan serio parece ser el reencuentro que ya se especula con la intención de la cantante de mudarse con sus hijos a la costa oeste de Estados Unidos.

La razón: JLo habría estado visitando un centro educativo de Los Angeles (ella vive en Miami), lo que podría significar que está buscando el mejor sitio cerca de su amor para que estudien sus mellizos de 13 años, Emme y Maximilian.

Poco podíamos imaginar a finales de abril, cuando Jennifer Lopez y Alex Rodríguez anunciaban su separación después de varios intentos de reconciliación (petición de mano incluida), que, al menos por el momento, no habría vuelta atrás y que el destino la volvería a reunir con el protagonista de 'Batman'. Las últimas noticias que teníamos de él eran las de su ruptura con la actriz hispanocubana Ana de Armas a principios de año.



Tras los primeros rumores, aparecían unas declaraciones de amigos de la pareja en la revista 'People' que aseguraban que estaban muy felices, tanto que "están empezando a hablar de su futuro juntos". Haber visto a JLo visitando un colegio de la ciudad de residencia de Affleck ha hecho el resto para corroborarlo.

"Un sinsentido" Aunque desde que la prensa se hiciera eco de los primeros encuentros han corrido ríos de tinta sobre el retorno de la pareja, el padre del actor, Timothy Affleck, hizo unas sorprendentes declaraciones a 'The Sun' en las que aseguraba desconocer esta nueva situación: "Nunca he oído hablar de ese sinsentido", afirmaba. "A ver, por supuesto que he oído hablar de ella, pero no de esto. Hablo con mis hijos sobre sus vidas y ellos comparten conmigo lo que quieren", especificó y reprochó que se esté poniendo el foco en aspectos poco edificantes de la vida de su hijo en lugar de en su importante labor humanitaria: "Lo que a mí me gustaría es que la gente se centrara en el trabajo que realiza mi hijo en el Congo", refirió. "Hay historias importantes que son las que la prensa debería estar cubriendo, no este sinsentido sobre Jennifer", añadió.



En cualquier caso, parece que el reencuentro habría sido inmediatamente después de la ruptura de JLo. Tras varias citas, habrían hecho una romántica escapada a la estación de esquí de Montana Big Sky. Los más avezados, además, descubrieron que Affleck había vuelto a llevar un reloj que Jennifer le había regalado hace la friolera de 18 años. Toda una declaración de intenciones que marcó la diferencia, ya que es habitual que JLo tenga una excelente relación con sus exparejas.