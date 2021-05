Correr en pandemia sin arriesgar la salud

Actualizada 24/05/2021 a las 13:09

No hay más que echar un vistazo a los espacios abiertos de nuestra comunidad, como el Paseo del Arga o la Vuelta del Castillo, para darse cuenta de que la pandemia ha dado un nuevo impulso a la moda del running. No en vano, como afirma Eduardo González Zorzano, experto científico de Cinfa, “la carrera a pie es uno de los deportes que menos riesgo entraña de cara a un posible contagio de covid-19: se practica al aire libre y no implica contacto físico directo. Se trata, además, de una actividad que no exige un gran gasto ni horarios fijos y que resulta muy beneficiosa para la salud. Por ejemplo, ayuda a disminuir la tensión, el estrés y aumenta la autoestima, aspectos clave para contrarrestar los efectos negativos que esta pandemia está generando sobre la salud mental de la población”.

Sin embargo, antes de calzarnos las zapatillas y echar a correr, conviene tener en cuenta ciertas medidas preventivas que nos impone la actual situación sanitaria y social. A día de hoy, la normativa estatal y también la orden que se aplica en la Comunidad Foral señalan que no será exigible el uso de mascarilla al realizar deporte al aire libre, siempre que se practique de manera individual y se mantenga la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros.

En cualquier caso, el experto de Cinfa recuerda la necesidad de actuar con responsabilidad, “porque, cuando corremos, estamos haciendo un esfuerzo y, por tanto, respiramos con más fuerza y emitimos más aerosoles, que son los que transmiten el virus. Y aunque estemos al aire libre, sigue habiendo riesgo de contagiar o contagiarnos”. Por este motivo, se recomienda correr de forma individual o únicamente con personas convivientes. “Conviene evitar los grupos y en caso de que corran dos personas juntas, han de hacerlo en paralelo, mirando siempre hacia delante y evitando girar la cabeza en dirección al otro corredor. En todo caso, los deportistas nunca deberán situarse uno detrás del otro, en la misma dirección y siguiendo su estela”, añaden desde Cinfa.

Al margen de la pandemia, resulta primordial practicar este o cualquier otro deporte con sensatez, lo que, en palabras de González Zorzano, “en la práctica, significa adoptar precauciones como seguir un plan de entrenamiento gradual que marque objetivos realistas y, sobre todo, prepararnos adecuadamente antes del esfuerzo”, concluye.

Diez consejos para correr sin riesgos en tiempos de pandemia:

1. Mantén la distancia de seguridad y no corras en grupo. Si vas a salir a correr, mejor hazlo de forma individual y recuerda siempre mantener la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros. Si corres en pareja, hazlo en paralelo, nunca en fila,y evita girar la cabeza hacia la otra persona.

2. Si no hay distancia de seguridad, lleva la mascarilla. A día de hoy, las autoridades sanitarias españolas han establecido que no es exigible el uso de mascarilla al realizar deporte individual al aire libre y manteniendo la distancia mínima con otras personas que no sean convivientes. No obstante, si prefieres llevar mascarilla en tus salidas, además de las quirúrgicas, existen algunas específicas para el uso deportivo.

3. Antes de empezar, chequea tu salud. Antes de comenzar a correr, acude a la consulta de un especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte, que comprobará tu estado de salud general y te realizará pruebas de esfuerzo para conocer tu forma física. No esperes a estar lesionado o a mostrar signos de alguna enfermedad para ir al médico.

4. Sigue un plan de entrenamiento personalizado. Lo ideal es acudir a un entrenador formado que programará el plan de entrenamiento más adecuado para tu caso y propósitos.

5. No te olvides de calentar y estirar. Ambas precauciones son esenciales para reducir el riesgo de lesiones: los calentamientos previos permiten a tu cuerpo aumentar la temperatura y prepararse para el ejercicio, mientras que los estiramientos posteriores son clave para aliviar la tensión en músculos y tendones que la actividad física pueda producirte.

6. Mima tus pies. Es una de las partes del cuerpo que más sufre al correr. Lávalos y sécalos todos los días, hidrátalos al menos dos veces a la semana y córtate correctamente las uñas. Acude al podólogo para tratar los callos y durezas o cualquier posible problema. Y asegúrate de llevar las zapatillas más idóneas para ti, adaptadas a tus objetivos como corredor y a tu manera de pisar y con una amortiguación adecuada a tu peso.

7. Respeta los días de descanso. El reposo es una de las claves del conocido como entrenamiento invisible, esencial para aumentar el rendimiento físico del runner y prevenir las lesiones. Además de no correr los días de la semana establecidos en tu plan de entrenamiento, debes dormir entre siete y nueve horas diarias.

8. Sigue una dieta variada y equilibrada. Como todos, los runners también deben alimentarse de manera equilibrada y consumir todos los tipos de alimentos, pero en los días de actividad física exigente deberán priorizar aquellos que contengan hidratos de carbono, presentes en la pasta, el pan, las harinas y los cereales. De esta manera, lograrás mantener los depósitos de glucógeno de tu organismo lo más llenos posible.

9. Hidrata tu cuerpo. Antes, durante y después del ejercicio, cuando perdemos una gran cantidad de agua y electrolitos a través del sudor. Si no ingieres los líquidos necesarios para reponer estas pérdidas, tu rendimiento físico se reduce y aumenta el riesgo de lesiones.

10. Protege tus articulaciones. Con el fin de proteger y aliviar el dolor y las molestias en las rodillas, pies o articulaciones que más sufren al correr, puedes acudir a la farmacia, donde el profesional te orientará acerca del producto más ajustado a tu necesidad o al tipo de carrera que vayas a practicar.