Cuestión de coherencia: por qué contratar un seguro de salud

Actualizada 11/05/2021 a las 09:50

La medicina, junto a la higiene, es uno de los mayores logros del ser humano. Gracias a ella, nuestra esperanza de vida a pasado de apenas alcanzar los 30 años a sobrepasar el siglo. Y, junto a su evolución, de las plantas a la tecnología punta en el quirófano, los seguros de salud son una opción más que plausible para cubrir nuestra vida y la de nuestros seres queridos.

LA MEDICINA, NUESTRO MAYOR ORGULLO Y LOGRO

Si pudiera designarse con certeza cuál ha sido el mayor descubrimiento del ser humano a la luz de su propia preservación, la elección sería clara entre los muchos candidatos: la asistencia sanitaria. Aunque muchos otros animales que pueblan nuestro mundo tienen sus propios métodos de cura, tanto fisiológicos como externos, la pericia con la que el ser humano ha podido enfrentarse a la enfermedad y el malestar es realmente asombrosa. Pensándolo un poco, ¿cuánto ha cambiado el límite de nuestra esperanza de vida en un puñado de siglos? Hemos normalizado tanto nuestro blindaje ante la adversidad que apenas tenemos en cuenta nuestros precedentes. ¡Y qué alivio!

Hoy en día, todos podemos beneficiarnos de una buena cobertura médica tanto a través de la Seguridad Social como por mutuas privadas. Sin embargo, hay quienes, dando un paso más allá, optan por hurgar entre las muchas posibilidades que admite nuestro sistema sanitario buscando un buen seguro de salud al mejor precio. Una alternativa mediante la que, de la mano de empresas como Unsain Seguros, podemos contratar un seguro de salud a la carta por un módico precio de 20€ por persona al mes que cubra gran cantidad de necesidades médicas. Contando tanto con acceso a un amplio cuadro médico de profesionales como cubriendo intervenciones quirúrgicas.

¿EN QUÉ CONSISTE EXACTAMENTE UN SEGURO DE SALUD?

Pudiendo encontrar todo tipo de motivos que conduzcan y justifiquen la elección de un seguro de salud, la principal es la de poder ahorrar dinero a la vez que aunamos todo un abanico de necesidades médicas a las que, tarde o temprano, tendremos que recurrir. Además, este tipo de contratos son también una buena contribución a nuestra seguridad y estabilidad emocional, dado que, cuando sea imperativamente necesario,nuestro seguro puede cubrirnos las espaldas. Motivo por el que, cuando contratamos un seguro de salud, debemos seguir un criterio de coherencia, pero también de prevención, ante cualquier posible emergencia, sea previsible o no.

Evidentemente, un seguro de salud no brinda cobertura a todas y cada una de las atenciones médicas de las que podamos precisar en una vida. En ese sentido, los requisitos obedecen a un simple criterio utilidad. Tomando un ejemplo, mientras que nuestro seguro puede cubrir perfectamente algún tipo de asistencia odontológica, es posible que no podamos acogernos a una cobertura sobre una operación estética, siempre y cuando ésta no contribuya a, según el caso, una reconstrucción facial o mamaria. Es decir, el contrato se rige por un criterio de frecuencia. O, en otras palabras, cubre tareas más comunes y básicas de la sanidad.

Y no es poca cosa. A grandes rasgos, los seguros de salud cubren nuestra asistencia médica primaria, como medicina general, pediatría o enfermería, así como guarda cierta abertura en el acceso a determinadas especialidades, desde la ginecología a la cardiología. Asimismo, también pueden incluirse en el plan pruebas diagnósticas, en ciertos casos servicio de hospitalización de al menos 24 horas, asistencia al parto o incluso pequeñas cirugías de prácticamente todo tipo de especialidad. Además, puedes evitarte largas esperas en urgencias. En resumen, una cobertura de gran envergadura mediante la que protegernos y proteger a los nuestros desde la profesionalidad y la asequibilidad.

DEL UNGÜENTO A LOS NANOROBOTS: UNA EVOLUCIÓN FRENÉTICA

Cuando se trata de ciencia, especialmente médica y pese a los errores que debe cometer en su búsqueda de la perfección, el ser humano ha avanzado a pasos agigantados en su carrera por la sanidad. No hace ni un siglo, en el año 1928, Fleming descubrió la penicilina; en el ’67, Jaeger practicó la primera operación a corazón abierto; y, en nuestro tiempo, la cura del sida sigue avanzando y en apenas un año hemos dado con las primeras vacunas contra la Covid-19. Nuevamente, hitos como alcanzar la luna palidecen ante la claridad de cuanto nuestra medicina ha avanzado desde las hierbas medicinales hasta la aplicación de la robótica en quirófano.

En una era que permite avances en el campo médico que sus primeros pioneros no serían siquiera capaces de soñar, tras una extenuante y larga investigación y un coste millonario en cada detalle, un seguro médico es una bendición en nuestro tiempo. Un modo de constatar que, pese a cuanto negocio pueda albergar la ciencia en cualquiera de sus nobles ramas, nuestra salud puede blindarse bajo unos mínimos que, en comparación con todo este camino, son rotundamente históricos. Mediante buscadores como Unsain Seguros, pudiendo brindar cobertura médica a una familia de 4 personas por tan sólo 80 euros al mes con seguro dental incluido. Toda una proeza.