Un estudio de la Universidad de Navarra apunta que la dieta mediterránea es eficaz contra la pandemia de coronavirus

Actualizada 02/03/2021 a las 14:58

La Dieta Mediterránea ha sido elegida como la mejor dieta del mundo por cuarto año consecutivo según el ranking norteamericano U.S. News and World Report por sus beneficios para la salud. Lo ha recalcado este martes el Dr. Miguel Ángel Martínez González, catedrático de la Universidad de Navarra, autor del libro '¿Qué comes?' (Planeta, 2020) y uno de los mayores expertos mundiales en la Dieta Mediterránea. El experto ha recibido el 27º Premio a la Trayectoria Científica en Alimentación, Nutrición y Salud, “Dr. Carles Martí Henneberg” del Instituto Danone.

El Instituto Danone lleva años promoviendo la investigación en el ámbito de salud y nutrición y premiando la trayectoria científica de investigadores que han hecho importantes contribuciones en esta área. Durante el acto también se han presentado los nuevos retos del Instituto para adaptarse a las necesidades de la sociedad actual: obesidad, envejecimiento saludable y alimentación sostenible.

Durante su conferencia “De ¿qué comes? a ¿qué bebes?” el Dr. Martínez González ha presentado evidencias científicas del estudio SUN (Seguimiento Universidad de Navarra) que demuestran que la Dieta Mediterránea podría reducir el riesgo de enfermar con Covid-19. También ha destacado que este patrón de alimentación se ha erigido como una estrategia global para luchar contra la obesidad, más que cualquier posible 'píldora mágica', y ha mostrado su preocupación por este problema de salud pública sin precedentes.

La población mundial ha pasado de tener 100 millones de obesos en 1975 a tener ahora 700 millones. “La obesidad hace que la infección por coronavirus sea más frecuente y más grave. La actual pandemia de coronavirus probablemente no existirá dentro de un año, pero seguiremos padeciendo esta gigantesca pandemia de obesidad, con un exceso de peso que causa más de 4 millones de muertes al año.”, explica el Dr. Martínez González.

LAS PANDEMIAS DE OBESIDAD Y CORONAVIRUS

El catedrático de Salud Pública ha recordado que en Estados Unidos una de cada cuatro personas sufre ya obesidad severa y en 2030 se prevé que en algunos de sus estados el 60% de la población sea obesa. En España, los problemas de sobrepeso y obesidad también se han visto agravados por las consecuencias del confinamiento, como el sedentarismo o los malos hábitos alimentarios y “este exceso de peso afecta ya a un 70% de la población” añade el catedrático.

En su ponencia, ha aportado nuevos datos científicos, únicos en el mundo, sobre la protección por el patrón mediterráneo de alimentación frente a la infección por coronavirus. En el estudio SUN (Seguimiento Universidad de Navarra, con más de 9.000 participantes que han sido valorados desde 1999 con medidas repetidas de su dieta y otros factores), se ha demostrado que cuanto mejor se siga la Dieta Mediterránea, menor es el riesgo de infectarse de Covid.

Además, ha presentado otro estudio reciente, publicado en el European Heart Journal, del que Martínez González es coautor, y mostró por primera vez que las personas que siguen la Dieta Mediterránea presentan en su sangre una serie de moléculas características que ayudan a predecir de modo objetivo el riesgo de infarto de miocardio e ictus.

OBESIDAD, ENVEJECIMIENTO SALUDABLE Y SOSTENIBILIDAD

Durante la entrega del Premio se han presentado las nuevas líneas de actuación del Instituto Danone, que se adapta a las necesidades y nuevas de demandas de la sociedad, y ha renovado su junta directiva. El Dr. Luis Moreno Aznar, actual presidente del Instituto, ha pasado el testigo a al nuevo presidente, el Dr. José López-Miranda, Catedrático de Medicina Interna en la Universidad de Córdoba. “El Instituto Danone toma como propios los tres grandes retos de la alimentación actual: la obesidad, el envejecimiento saludable y la sostenibilidad”, ha explicado el nuevo presidente, que añade “hoy ya no es suficiente que los alimentos sean seguros para la población, es necesario que sean respetuosos con el planeta, accesibles a todos en cualquier región del mundo y adecuados a cada etapa de la vida.”

Sobre sostenibilidad, la Dra. Ujué Fresán, nueva experta del Instituto Danone, ha explicado que “el sistema alimentario es uno de los principales responsables del uso de recursos y degradación del medio ambiente” y ha animado a cambiar la alimentación hacia formas que beneficien la salud de esta generación, así como la de las que vendrán.

Otro de los miembros del Instituto Danone, El Dr. José Manuel Moreno, especialista en nutrición infanto-juvenil, ha alertado de que "La obesidad infanto-juvenil se ha convertido en un problema de salud pública en países occidentales. España no es ajena a esta situación: entre el 30 y el 40% de nuestros niños y jóvenes tienen sobrepeso”.

En cuanto a la relación entre alimentación y envejecimiento saludable, según el Dr. Leocadio Rodríguez Mañas “el mal estado nutricional es un factor de riesgo para desarrollar fragilidad, y se produce cada vez con más frecuencia, si sumamos la malnutrición y el riesgo de malnutrición puede llegar a estar presente en hasta 1 de cada 4 ancianos que viven en su domicilio”.

Te puede interesar