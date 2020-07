Actualizada 27/07/2020 a las 13:59

La obligatoriedad de llevar mascarillas trae a más de uno de cabeza. Pero lo cierto es que este elemento parece haber llegado para quedarse. La normativa permite, en determinadas circunstancias, poder excusarse de su uso. Pero no todo vale y un buen ejemplo es este caso que se ha vivido en Vinarós, en la Comunidad Valenciana, y que se está haciendo viral en las redes. En él se pueden ver a un policía intentar explicar a una ciudadana por qué el documento que lleva no es legal para ese caso, sin intención de elevar denuncia. Sin embargo, la actitud chulesca de esta persona -que se graba a sí misma en vídeo- le lleva finalmente a la multa. El vídeo muestra la paciencia del policía por hacer entender las razones por las que el documento no es válido.

Este policía merece una estatua. No tiene desperdicio el vídeo pic.twitter.com/m1xiWtiNfP — Rubén (@Ruben_hermar) July 27, 2020

A partir de la publicación del vídeo, las respuestas en las redes no se han hecho esperar, con el ya famoso 'habeas corpus' como uno de los principales recursos para la broma.

Voy a redactarme un papelito para no ponerme la mascarilla, que si que da calor, a ver .... nombre? ... si lo llevo yo es mio, no hace falta, DNI? pa que si no lo llevo encima, firma?? por detras que no hay nada escrito hay mas sitio, ... buffff cuanto trabajo, Habeas corpus ya, pic.twitter.com/iMkc6avScd — Alejandra (@ImsAlejandra) July 27, 2020

Habeas Corpus no me queda ninio, solo masibon. pic.twitter.com/o2udJAsDNF — Rachael (@TheRepliKant) July 27, 2020