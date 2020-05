Dónde ver el lanzamiento de la nave 'Crew Dragon' de la NASA este 27 de mayo

Los astronautas Bob Behnken y Doug Hurley viajarán este 27 de mayo a la Estación Espacial Internacional a bordo de la nave 'Crew Dragon', propiedad de la NASA y la empresa privada SpaceX, que pertenece a Elon Musk y está especializada en transporte aeroespacial.

La cápsula permanecerá en la EEI entre 6 y 16 semanas, en una misión capitaneada por estos dos astronautas, que han llevado a cabo ya dos viajes espaciales y tienen a sus espaldas veinte años de experiencia en la NASA.

Irán dentro de la nave Crew Dragon, que despegará sobre un cohete Falcon 9 desde el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Florida. Ambos vehículos han sido construidos por SpaceX dentro del Programa de Tripulación Comercial impulsado por la agencia espacial, cuyo objetivo es desarrollar sistemas de transporte de personas al espacio.

La primera misión espacial tripulada privada de la historia, conocida como Demo-2, tiene programado su lanzamiento a las 22:33 hora peninsular española -16:33 hora local- y podrá verse en directo. Tanto SpaceX como la NASA emitirán un streaming desde las propias páginas web, aunque podéis ir directamente a sus canales de YouTube. Y si no tienes todas estas opciones o puedes verlo aquí:

Todo parece indicar que las condiciones climatológicas serán favorables, pero si por este u otros factores no se pudiera llevar a cabo el lanzamiento, otras posibles fechas para el mismo serían o bien el sábado 30 de mayo a las 21:22 o bien el domingo 31 de mayo a las 21:00 -en ambos casos hablamos de la hora peninsular española-.

El objetivo de esta misión es validar el sistema de transporte: plataforma de lanzamiento, cohete, cápsula y capacidad operacional. Algo un tanto extremo, entre otras cosas porque la Crew Dragon llegará a acelerar a unos 27.000 kilómetros por hora, hasta alcanzar la altura adecuada para estar en órbita.

En cuanto al trabajo de los astronautas, Behnken supervisará la unión y desunión con la EEI -que si no hay contratiempos se hará 24 horas después del lanzamiento de manera autónoma- y las actividades cuando la cápsula permanezca acoplada, mientras que Hurley será responsable del lanzamiento, aterrizaje y recuperación.

Además de ser la primera vez que una empresa privada lleve personas al espacio, el lanzamiento supondrá volver a hacerlo desde Estados Unidos -algo que no se hace desde 2011- y, además, gestionado por una empresa nacional. Todo muy en la línea patriótica estadounidense.

