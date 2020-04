Espárragos rellenos gratinados

10/04/2020 a las 06:00

Ésta es una idea de relleno pero aceptan casi cualquier cosa que se os ocurra. Y si estamos en plan fit podemos terminarlos en el paso 3. No hacer la bechamel y comerlos simplemente rellenos con un chorrito de aceite.



Ingredientes:

12 espárragos

media tarrina de queso cremoso tipo Philadelphia

2 puerros

20 gambones

queso rallado

aceite de oliva virgen extra

Para hacer la bechamel: 30 g de harina, 30 g de mantequilla, 400 ml de leche y sal



Elaboración:

Paso 1: Lo primero que haremos será el relleno. Para ello ponemos en una sartén con un poco de aceite de oliva a pochar los puerros picados. Luego añadimos las gambas peladas y cortadas y después el queso cremoso.

Paso 2: Revolvemos bien la mezcla. Que quede de textura suave.

Paso 3: En la fuente de horno alargada que vayamos a utilizar para gratinarlos ponemos los espárragos y con la ayuda de un cuchillo y con cuidado los abrimos como un libro, no los cortamos del todo. Y ponemos dentro el relleno. Con paciencia, uno a uno. Sin forzar la cantidad.

Paso 4: Haremos la bechamel derritiendo la mantequilla en la cazuela, añadiendo la harina y revolviendo bien para que pierda el sabor a crudo y añadiendo después la leche caliente. Sin dejar de revolver todo bien para que no queden grumos.

Paso 5: Echamos la bechamel por encima de los espárragos , ponemos queso rallado y lo gratinamos todo en el horno hasta que esté la capa de arriba dorada y crujiente.

Gambas congeladas

Si compras las gambas o los langostinos congelados (o si los vas a congelar tú) es mejor que el tamaño sea grande, porque pierden menos en el proceso. Para que se descongelen a igual velocidad por todas partes, si están en un envase hermético lo mejor es que lo metas, sin abrir, en agua fría. Si no están bien cerrados, ponlos en la nevera un día entero en lugar de sacarlos a temperatura ambiente, y ten cuidado con que no se encharquen en el agua de la descongelación: ponlos sobre una rejilla con un plato debajo. Es importante que estén totalmente descongeladas cuando empieces a cocinarlas (o a comerlas, claro).