A la vejez, atletismo

Actualizada 15/09/2018 a las 14:39

Josep e Ignacio acaban de terminar su final de 400 metros en la pista del polideportivo de la Universidad de Málaga, una de las sedes donde se disputa el Mundial de Atletismo para Veteranos, en el que han competido en la categoría de más de 80 años.

La capital de la Costa del Sol está siendo sede estos días y hasta este domingo del Campeonato Mundial de Atletismo Máster, en el que se dan cita unos ocho mil atletas de 69 países en un torneo que ha generado un impacto económico de 20 millones de euros.



La edad es lo único que no importa en esta competición que, a pesar de la avanzada edad de sus participantes, no deja de ser un Mundial y sus atletas compiten con el nivel y profesionalidad que estos eventos requieren.



"Gané la medalla de 400 metros en el Europeo este marzo. Me gusta entrenar, me encanta correr por el bosque y disfruto mucho haciéndolo, me hace feliz", asegura Josep Sitja de 81 años nada más terminar la final de 400 metros.



No tiene reparos en sentarse junto a su compañero Ignacio Martínez y bromear sobre sus andaduras juntos: "Él está de maravilla, mejor que yo, hasta me ganó el otro día", bromea acerca de su colega.



Ignacio Martínez es un veterano del atletismo español y a sus 81 años no tiene ninguna intención de dejar de entrenar y afirma con vehemencia que estará en competición "hasta que el cuerpo aguante".



"Llevo compitiendo desde que tengo 14 años, son solo 67 de campeonatos", dice irónicamente Martínez y asegura que el atletismo "es lo más bonito que hay, por no hablar de todos los amigos que tienes aquí, aunque la amistad se deja fuera cuando estás en la pista".



Llevan la competición en las venas y la rivalidad existe, aunque Sitja matiza que este deporte aporta valores de compañerismo. "Nos intentamos ayudar entre todos", puntualiza el atleta.



Josep e Ignacio entrenan cada día, siguen una dieta normal con algún suplemento vitamínico, pero "comiendo de todo, aunque mucha fruta", detalla Martínez, quien insiste en que no van a dejar su rutina a pesar de su edad.



Ellos son dos ejemplos de los miles de deportistas que se pueden encontrar en estos días en la capital de la Costa del Sol, porque la edad no es un impedimento para hacer deporte y prueba de ello es la presencia de atletas centenarios como la india Man Kaur.



Kaur tiene 102 años, ha viajado más de 7.000 kilómetros para llegar hasta Málaga y proclamarse campeona mundial en su modalidad de lanzamiento de jabalina porque no hay ninguna atleta de su edad con la que pueda medirse.



Junto a ella, el italiano Giuspeppe Otaviani es otro de los centenarios de la competición a sus también 102 años y con una capacidad impoluta de practicar salto de longitud y conseguir medallas de oro.



El Mundial pondrá punto y final este 16 de septiembre y, más allá de las medallas, el turismo o la repercusión que ha generado, su paso por Málaga dejará un mensaje claro: no hay excusas para el deporte, ni tan siquiera superar la barrera de los 80 años puede detener a muchas personas a correr por su sueño.

