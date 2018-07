Campaña de un padre donostiarra para incluir a mujeres en cromos de fútbol

El padre de una niña donostiarra de 5 años ha logrado el apoyo de casi 40.000 firmas en Change.org para conseguir que Panini incorpore a las mujeres en los álbumes de las ligas de fútbol. Una historia publicada en Diario Vasco "a raíz de que a su hija le dijeran que no podía jugar al fútbol por ser chica".

La petición del padre de esta pequeña en Change.org dice así: "Desde los 5 años mi hija ha tenido que escuchar varias veces que "las niñas no pueden jugar al fútbol" o sutilmente no le pasaban la pelota. Ella sigue jugando y hace medio año me dijo que le parecía mal que no hubiese mujeres en los cromos de La Liga. Le dije que estaba de acuerdo pero que no podía hacer nada. Ella me soltó que quería llamar a quien hiciese esos cromos para decírselo. Al final escribió un email pero no le han hecho ni caso. Y por eso he querido ayudarle. ¿Le ayudas tú también? (...)

Por eso, mi hija y yo queremos que Panini incorpore a mujeres en sus colecciones de cromos de La Liga. Y no en una edición aparte, sino en la misma que coleccionan todos los niños y niñas".

