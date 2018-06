Pedro Henrique Blaco Arouca, un niño brasileño de solo 8 años, se ha convertido en lo mejor del Mundial. El pequeño le pidió el álbum de cromos de la Copa del Mundo de fútbol a su madre. Ella le dijo que no tenía dinero. Una respuesta que no provocó ni rabietas, ni lágrimas. El pequeño respondió, de manera más o menos literal, con un "no hay problema mami" y se puso a crear su propio álbum.

Su hazaña se ha ganado la admiración y el cariño del mundo. Él y su madre ocupan platós y portadas de televisiones y periódicos de todo el mundo.

El álbum del mundial del niño brasileño; Pedro. Su mamá no podía comprarlo, así que lo dibujo. ❤️ pic.twitter.com/M6AHONAviK — Universidad (@iunamtuits) 23 de junio de 2018

La obra de Pedro ha sido una de las más compartidas en las redes. Y el pequeño, cuando menos se lo esperaba, recibió de regalo el álbum que tanto deseó.

#Video ¿Te acordás de Pedro? El jovencito brasileño que no podía comprar el álbum y empezó a dibujar las figuritas. ¡Mirá el espectacular regalo que recibió! https://t.co/p0d6wew6xR — Goles de Europa ESPN (@GolesdeEuropa) 23 de junio de 2018

El álbum más lindo del Mundial.



Pedro, un niño brasileño, le pidió a su mamá el álbum del mundial.



Ella, cajera de un super, le dijo que no tenían dinero. Qué hizo Pedrito? Lo dibujó.



Pensó que se iban a reír de él. Y no: se ganó el respeto del mundo entero.@rafazevallos pic.twitter.com/U8hrrr8ogd — Tu Mañana (@TuManana13) 23 de junio de 2018

