La última actualización de emoji que ha hecho Google para los usuarios de Android incluye un cambio en el emoticono de la ensalada, que elimina los huevos para que sea apto para el público vegano.

"Se habla mucho sobre la inclusión y la diversidad en Google", afirmó Jennifer Daniel, directora de UX para los emojis de Google en Twitter.



There's big talk about inclusion and diversity at Google so if you need any evidence of Google is making this priority may I direct your attention to the emoji— we've removed the egg in Android P beta 2, making this a more inclusive vegan salad. pic.twitter.com/kzHY0A9ZjG