Dos detenidos por estafar a familias haciéndose pasar por sus "hijos en apuros"

La investigación se inició a raíz de la interposición de varias denuncias en distintas Comisarías de Policía Nacional de Valladolid y ha culminado con la detención de estas dos personas tras la investigación de los mensajes y método utilizado para llevar a cabo esta estafa, ha informado la Policía en un comunicado.

Las víctimas recibían un mensaje de una aplicación de mensajería instantánea desde un teléfono móvil, en el que los estafadores se hacían pasar por su hijo y simulaban encontrarse en una situación de apuro o necesidad.

Utilizaban imágenes de perfil de los hijos que pretendían suplantar, obtenidas a través de internet y las redes sociales.

Los estafadores utilizaban siempre teléfonos móviles diferentes a los habituales de los hijos, diciendo que escribían desde el teléfono de un amigo, bajo el pretexto de que se les había estropeado el suyo y necesitaban un ingreso urgente de dinero en la cuenta que le detallaban a continuación en un mensaje, para así poder arreglar el móvil estropeado o comprar otro móvil nuevo.

Si la familia hacía el ingreso en la cuenta indicada, los estafadores continuaban con el engaño dándoles otros pretextos para que realizaran más pagos como comprar un ordenador o para afrontar otros gastos urgentes.

Las pesquisas de los investigadores consiguieron llevar a la identificación de dos estafadores residentes en las provincias de Madrid y Palma de Mallorca, donde finalmente han sido detenidos.

Ante estos sucesos, la Policía Nacional recomienda comprobar la veracidad de los mensajes, llamando al número habitual de su hijo o si este no responde al de alguna otra persona que pudiera estar con él.

Si no es posible contactar con él, preguntarle al interlocutor algún dato que sólo puede saber su hijo o ponerle algún “cebo” para comprobar que el interlocutor es verdaderamente su hijo, como decirle por ejemplo que si se toma todos los días las pastillas, pese a que no tome medicación alguna, o preguntarle cómo está su perro, cuando en realidad no tiene.

La Policía ha alertado igualmente de la dificultad que existe para recuperar el dinero si se realizan este tipo de transferencias, ya que los estafadores suelen retirar el dinero inmediatamente, lo que complica su localización.