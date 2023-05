Se investiga la desaparición de una menor de 2 años en Zaragoza

Rosa Serrano, ha confirmado que se está investigando la desaparición de una menor de edad, de 2 años, ocurrida el 19 de mayo en La delegada del Gobierno en Aragón,ha confirmado que se está investigando lade edad, de 2 años, ocurrida el 19 de mayo en Zaragoza.

"Está en investigación y no podemos decir nada al respecto", ha comentado Serrano. Emily Vaquero Palii es rubia, con una media melena que no le llega a los hombros, tiene los ojos marrones, mide unos 96 centímetros y pesa alrededor de once kilos.

podría encontrarse con la madre. El padre de la menor interpuso una denuncia ante la Policía Nacional. Todo indica que se trataría de un problema entre progenitores y se sospecha que la pequeña

Según informa el Heraldo de Aragón, la pareja se conoció hace más de diez años y fruto de esa relación nació Emily. Sin embargo, con el paso del tiempo, la relación matrimonial se había desgastado y parecía estar a punto de romperse. Él asegura que había planteado el divorcio a su mujer, algo que ella no terminaba de encajar.

Al parecer, el padre recogió a la pequeña de la guardería y fueron a un parque. Allí se presentó después la madre de la menor diciendo que se la llevaba a un cumpleaños. Sin embargo, ninguna regresó al domicilio. La familia del padre teme que la progenitora, de nacionalidad ucraniana, pueda sacar a la pequeña de España.

SOS Desaparecidos Aragón pone a disposición dos números de teléfono con los que contactar en caso de identificarlas, el 649 952 957 y el 617 126 909, y un correo electrónico info@sosdesaparecidos.es.