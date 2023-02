Piden un año de cárcel por abofetear a su novia en un directo de TikTok

El joven acusado de agredir a su mujer mientras hacía un directo en TikTok el pasado sábado se enfrenta a un año de prisión. El video llegó a manos de la Policía Nacional el pasado 28 de enero, cuando las imágenes se hicieron virales en las redes sociales. Una usuaria de la red social, mientras se encontraba conversando en directo junto a tres chicos jóvenes, recibía una fuerte bofetada. En un primer momento, la víctima manifestó que el presunto autor de la agresión era su padre, si bien la versión la cambió a los pocos minutos en otro directo. Aseguró que era su pareja quien le había agredido, por lo que la Policía Nacional detuvo al presunto agresor en Soria este martes tras conseguir identificarlo.

Pero este miércoles, durante la celebración de juicio rápido, tanto el acusado como la víctima se han negado a declarar. La chica, además, ha renunciado a cualquier medida de protección, a contar con asistencia letrada y a ser reconocida por el médico forense. Asimismo, la presunta víctima, quien no ha formulado denuncia contra él, ha pedido que no la separen de él y que tampoco separen a su hijo de dos años de su padre, por lo que el juez considera que no hay "una situación de peligro urgente o inminente" que haga activar, como pide la Fiscalía, una orden de protección como medida de protección hasta la celebración del juicio el próximo 21 de febrero.

Tras pasar por juicio en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3, con competencias en materia de Violencia sobre la Mujer, no ha sido posible dictar sentencia. No se ha conformado con la acusación de la Fiscalía, por lo que será juzgado por el Juzgado de lo Penal número 1 de Soria. Y es que el Ministerio público ha pedido un año de prisión por un delito de maltrato y la privación del permiso para portar armas durante tres años, así como la prohibición de acercarse y comunicarse a la víctima durante el mismo periodo de tiempo. Una petición para la que ahora el abogado del acusado tiene tres días para presentar un escrito de defensa. No obstante, aunque la Fiscalía había pedido una orden de protección como medida cautelar, el Juzgado la ha denegado porque "con los datos disponibles hasta ahora no se aprecia que concurra una situación objetiva de riesgo para la presunta víctima". Más, añade el juez, al tener en cuenta que desde que ocurrieron los hechos, hace cuatro días, el matrimonio ha seguido conviviendo. Es más, la víctima de la agresión se personó este martes en dependencias policiales para comunicar que, a raíz de ese video y por el alcance que estaba teniendo, estaba recibiendo multitud de amenazadas e insultos.