El bebé abandonado en Barcelona ha recibido el alta médica

recibido este jueves el alta médica, después de que se le hayan hecho varias pruebas y de comprobar que su estado de salud es bueno, y vivirá a partir de hoy mismo con una familia de acogida. El bebé abandonado en Barcelona el pasado martes, día 24, dentro de una bolsa de deportes ha, después de que se le hayan hecho varias pruebas y de comprobar que su estado de salud es bueno, y vivirá a partir de hoy mismo con una familia de acogida.

Fuentes del Hospital Sant Joan de Déu han informado este jueves a EFE de que el bebé recibe hoy el alta médica, por lo que ya podrá salir del centro sanitario.

Por su parte, fuentes del Departamento de Derechos Sociales han indicado a EFE que el bebé irá directamente a vivir con una familia de acogida.

El bebé, de aproximadamente un mes, fue encontrado por una mujer a primera hora de la mañana del pasado martes dentro de una bolsa de tela, vestido y envuelto en una manta, en la calle Begur del distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona.

En ese momento, la temperatura era de unos 4ºC y estaba lloviendo, por lo que, según los Mossos d'Esquadra, podría considerarse una "tentativa de homicidio".

EL RECUERDO DE OTRO BEBÉ ABANDONADO

El hallazgo de este bebé ha removido los sentimientos de Albert Aixalà, que fue un bebé abandonado hace 43 años una mañana de un mes de noviembre también en el barrio de Sants.

Aixalà, politólogo y director de la Fundación Rafael Campalans entre los años 2005 y 2013, ha recordado en varios mensajes de su cuenta en Twitter que "nunca lo había explicado, pero los paralelismos me han conducido" a ello.

"Hace 43 años me abandonaron a mí, también con uno o dos meses, una mañana de noviembre, en la calle Bonaventura Pollés, cerca de la calle Begur, donde hoy (por el martes) se han encontrado a este bebé", ha recordado.

En lugar de llevarlo al Hospital Sant Joan de Déu, como se ha hecho con el bebé encontrado en Sants, a Aixalà lo trasladaron al Hospital Clínic, "donde estuve más de dos meses hospitalizado y después en la Maternidad, hasta que me adoptaron mis padres".

"Nunca he sabido quién me abandonó ni qué día nací. Quizás este niño lo llegará a saber, a pesar de que quizás es mejor no saberlo", ha considerado.

El abandono de Aixalà de bebé también fue noticia en su momento en el periódico La Vanguardia hace 43 años, en la sección de sucesos, bajo el epígrafe "La Barcelona fuera de la ley", ha rememorado el politólogo.

Una información de El Periódico sobre Ana Edilia, la mujer que encontró al bebé el pasado martes en la que se indica que salía de trabajar y se encontró al recién nacido frente al portal de su casa, "me ha hecho pensar en la persona, también desconocida, que me encontró", ha indicado Albert Aixalà.