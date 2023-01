Levi Davis, el jugador de rugby desaparecido en Barcelona, podría estar secuestrado por la mafia

El jugador inglés de rugby Levi Davis, de 24 años y también famoso en su país por haber participado en el concurso musical Factor X, sigue en paradero desconocido, pero la investigación de su caso puede haber encontrado con una pista fiable para dar con él. El equipo de detectives que ha contratado su familia y que desde hace semanas trata de encontrarlo en España, de forma paralela a la investigación oficial que están realizando los Mossos d'Esquadra, sospecha que puede haber sido secuestrado por mafiosos británicos.

Davis desapareció en Barcelona el 29 de octubre y no se le ha vuelto a ver desde que salió de un pub irlandés en la Rambla. Desde un primer momento sus amigos y familiares comentaron que no lo hizo de una manera voluntaria. No hay rastro de él ni de su teléfono móvil, que dio la última señal en la Estación de Sants.

Desde la compañía Line Of Enquiry aseguran que el popular jugador de rugby podría haber tenido algún tipo de desavenencia con algunas personas que lo habrían secuestrado.

El entorno más cercano del desaparecido detalló a los investigadores que en el 2020 Davis tuvo serios problemas con unas cuantas malas compañías y que una deuda podría ser el origen de su rapto. Incluso, la madre de Davis, conocedora de la complicada situación del deportista, asegura que estos mafiosos llegaron a entrar en su piso en Londres.