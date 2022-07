Diez años de cárcel a octogenario por abusos sexuales a su nieta en Salamanca

La Audiencia de Salamanca ha condenado a diez años de prisión a un hombre de 80 años por abusos sexuales cometidos sobre su nieta cuando la pequeña tenía 10 años, en un pueblo de la provincia salmantina.

En la sentencia, hecha pública este jueves por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, también se le impone dieciocho años de prohibición de aproximarse aal domicilio, lugar de estudios o trabajo de la menor a una distancia inferior a quinientos metros.

Los hechos ocurrieron en 2010 cuando la niña tenía 12 años, en el pueblo donde vivía el octogenario junto a su mujer y al que acudía la menor para ver a sus abuelos.

Según los hechos que la sentencia considerado probados, durante 2020 y hasta agosto de 2021, cuando el anciano estaba a solas con la menor y "con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales, realizó tocamientos en sus pechos y partes íntimas, tanto por encima como por debajo de sus ropas, llegando en ocasiones a masturbarse en su presencia".

Para la Audiencia de Salamanca, la declaración de la niña es contundente y se ha tenido en cuenta porque en ella "no hay un móvil espurio" ni pruebas de que tuviera "motivos torcidos en la narración de los hechos que la misma mantiene".

"Es más, según la pericial sicológica, la menor siempre ha tendido a minimizar los hechos porque no quería perjudicar a la familia, no quería que se rompiese la familia. De suerte que la menor accedió solo a contar los hechos a su madre si esta le prometía que no se lo iba a contar a nadie para así no causar daño a la familia", ha añadido la sentencia.

El fallo no estima el atenuante de reconocimiento de los hechos porque "en ningún momento el acusado ha reconocido la integridad de los hechos ni tampoco sus aspectos más sustanciales".

Por todo ello, ha sido a 10 años de prisión por abusos sexuales a una menor, a otros ocho años de libertad vigilada tras la pena privativa de libertad y al pago de 15.000 euros por los daños morales ocasionados.