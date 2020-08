77 fallecidos por ahogamiento en julio, la mayoría en lugares sin vigilancia

Actualizada 03/08/2020 a las 12:48

Un total de 77 personas murieron ahogadas en espacios acuáticos de España durante el mes de julio, que suma así el cuarenta por ciento de los 191 fallecidos en todo el año por esta causa y consolida la curva ascendente que se registra desde el fin del confinamiento por la pandemia de coronavirus.



Así lo refleja el Informe Nacional de Ahogamientos (INA) que actualiza a diario la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, que subraya que julio es el mes con más fallecidos del año, la mayoría de ellos en playas (56% del total), seguidas por piscinas (14%) y ríos (8%). El resto (22%) falleció en otros lugares.



La mayoría de las víctimas mortales se ahogaron en lugares sin vigilancia (el 65%), frente al 35% que perdió la vida en lugares vigilados.



Julio se diferencia así de los meses anteriores al registrar un aumento de los fallecidos en las playas (de 21 puntos) y una disminución de muertos en espacios no vigilados (de 18 puntos), a pesar de lo cual siguen falleciendo más personas en sitios en los que no hay socorristas.



En lo que llevamos de año el 83% de los bañistas fallecieron en lugares sin vigilancia, frente al 17% que sí estaba en sitios con estos medios.



Precisamente la Federación advirtió hace un mes del peligro de bañarse en zonas no habituales y no vigiladas, tras detectar una tendencia de los ciudadanos a ir a estos lugares durante la desescalada, al no poder viajar a playas o ir a piscinas.