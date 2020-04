El hombre cuya mujer murió al caer de la ventana en Valladolid intentó salvarla

Actualizada 14/04/2020 a las 18:29

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Valladolid ha dejado en libertad a la pareja de la mujer que falleció este lunes en Valladolid al precipitarse al vacío desde una ventana de una vivienda ubicada en el barrio de Pajarillos.



Del atestado policial y de las declaraciones del detenido y de los testigos se concluye, según el auto, que el hombre intentó sujetar a la mujer para evitar que se arrojara por la ventana, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia.



De este modo, el Juzgado de Violencia ha estimado la petición de la Fiscalía y, en su auto, el magistrado señala que comparte los argumentos expuestos por la acusación pública, que no solicitó ninguna medida cautelar al considerar que en el momento actual de la investigación "no existe indicio alguno para imputar conducta delictiva alguna al detenido".



LOS HECHOS



La muerte de la mujer, de 56 años, se produjo sobre las 02.25 horas de este lunes cuando cayó a la calle desde una ventana de su domicilio, un 3º sito en la calle Alcotán del barrio de Pajarillos.



Vecinos del edificio, al ver colgando de la ventana a la mujer sujeta por su marido, llegaron a tratar de auxiliarla colocando varios colchones a pie de calle, si bien dicha maniobra no fue suficiente y no evitó el impacto de su cuerpo con el asfalto.



No había denuncias previas entre el matrimonio por violencia de género y ambos tenían antecedentes por agresión a la Policía Local, hechos ocurridos en 2019.



Sí consta una denuncia por violencia doméstica contra el marido, de 45 años, pero interpuesta por uno de los hijos de la víctima, que no viven en el domicilio conyugal, y que la misma se encuentra sobreseída, según explicó el subdelegado del Gobierno, Emilio Álvarez.



Vecinos del inmueble también han atestiguado que las discusiones entre el matrimonio eran frecuentes y muy fuertes.