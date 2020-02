Aparca su coche en un zaguán del Ayuntamiento de Alicante y pide que lo retire el alcalde

Actualizada 09/02/2020 a las 18:51

La Policía Local de Alicante ha abierto un atestado después de que un vecino de la ciudad aparcara un coche dentro del zaguán del Ayuntamiento y, tras darle las llaves al conserje, le dijera que lo hacía porque el vehículo "era de todos los españoles" y le pedía que lo retirara "el señor alcalde".



El concejal de Seguridad del Ayuntamiento, José Ramón González, ha relatado que el hombre dejó el coche "muy bien aparcado, algo difícil porque es un zaguán municipal en un edificio y no es muy ancho".



Posteriormente, le dio las llaves del coche al conserje y le dijo: "Que lo retire el señor alcalde".



El hombre explicó que dejaba allí el vehículo porque "es de todos los españoles y quien quiera usarlo, ahí lo tiene a su disposición" porque, añadió, "el Ayuntamiento es la casa de todos".



Posteriormente, ha proseguido el edil, "se fue tan tranquilo, igual que vino en el coche se fue andando".



Según ha explicado el concejal, el coche era de un familiar fallecido y debía tener una vinculación próxima porque tenía la llave del vehículo, que no había sido robado ni sustraído, y la documentación era correcta.



"Es una mera anécdota que puede pasar en cualquier ciudad", ha indicado el edil, quien ha añadido que el conserje, sorprendido por que le había entregado las llaves, avisó a la Policía Local. El coche fue retirado por la grúa municipal.



El cuerpo municipal ha hecho un atestado delo ocurrido "como en cualquier otra incidencia que puede haber en torno a la circulación", ha apostillado González.



Algunos vecinos de la ciudad han considerado una "barbaridad" lo hecho por esta persona y lo han calificado de "surrealista", y otros han afirmado que no les hacía "ninguna gracia".



"A lo mejor se cansó de que el coche estuviera en la calle, a veces el ciudadano se cansa de que la administración no nos haga caso", ha dicho un vecino de Alicante, quien no obstante, ha considerado que no cree que sea "algo ejemplar que haya que copiar".

Alicante

