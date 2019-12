Actualizada 25/12/2019 a las 13:50

La Policía Local de Sevilla han detenido a un varón de mediana que maniató a su pareja sentimental al sofá para que no saliese de casa en Nochebuena tras una agresión.



Según informa el Ayuntamiento de Sevilla en un comunicado, los hechos se desencadenaron sobre las 03.00 horas cuando un hombre se personó en la entrada de la Jefatura de la Policía Local denunciando haber sido agredido por su pareja y presentando diferentes lesiones.



El varón explicó a los agentes que, después de la cena, la mujer quiso salir de casa y él no, situación que derivó en una discusión y agresión mutua, y que había terminado por reducirla y maniatarla para que no saliese del domicilio.



La patrulla se trasladó al inmueble donde localizó a la mujer sentada en un sofá con lesiones en el rostro. La mujer explicó a los agentes que, tras la cena de Nochebuena, propuso a su pareja salir y él no accedió, lo que dio pie a una discusión que fue haciéndose más violenta hasta que él decidió maniatarla con un cable al sofá, lo que ella intentó evitar agrediéndolo.



La mujer también relató que el domicilio donde residen tiene todas las habitaciones alquiladas, por lo que al gritar y pedir ayuda acudió otro inquilino que la soltó. La víctima declaró que ella y su pareja tienen en común dos hijos y que estas agresiones se han repetido en numerosas ocasiones debido a que permanece obligada por su pareja a estar a su "entera voluntad".



EL TESTIGO GRABÓ LA DISCUSIÓN CON EL MÓVIL



Por su parte, el testigo de los hechos manifestó que, al escuchar la discusión, comenzó a grabar lo que sucedía con su teléfono móvil, siendo informado por los agentes de la obligación de mantener dicha grabación a disposición judicial.



Así las cosas, los agentes trasladaron al varón a centro médico para atención de las heridas que presentaba y posteriormente a dependencias policiales, donde quedó a disposición judicial. La mujer también fue trasladada a centro hospitalario para ser atendida de las heridas.



El delegado de Gobernación y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, ha destacado en un comunicado "las rápidas diligencias de los agentes para la documentación y el esclarecimiento de los hechos y la necesidad de la colaboración ciudadana para evitar este tipo de situaciones así como los múltiples recursos que existen a disposición de las mujeres, que deben saber que no están solas y que no pueden ni deben tolerar agresiones ni coacciones de ningún tipo".

Etiquetas Sevilla

Selección DN+