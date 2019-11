Seis detenidos en Alicante por "pasar" billetes falsos de 5 euros en España

Actualizada 18/11/2019 a las 10:53

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Alicante un grupo dedicado a la distribución de dinero falso y ha detenido a seis personas por introducir billetes ilegales de cinco euros no solo a nivel nacional, sino también internacional.



Las investigaciones comenzaron en 2015 ante la detección de un importante incremento de ejemplares falsificados, principalmente en la provincia alicantina y desde entonces se han desarrollado operaciones de manera intermitente hasta la actualidad.



El proceso de investigación ha resultado complejo debido a que los billetes de cinco euros no suelen ser revisados por el público en general por su bajo valor, por lo que no suelen registrarse denuncias al respecto. Por este motivo, la información que se recibía tan solo llegaba a través de los ejemplares que eran detectados en el circuito financiero.



La Policía Nacional abrió diferentes líneas de investigación que permitieron detectar billetes falsos por toda España, principalmente en Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña, pero también en Portugal. Estas gestiones policiales llevaron a la identificación de varios individuos con antecedentes policiales por hechos similares.



Una vez identificado el posible origen de los billetes falsificados se materializaron dos registros domiciliarios simultáneos en la capital alicantina, y en uno de ellos se encontraron 526 ejemplares falsos de cinco euros.



Los agentes arrestaron a seis distribuidores, entre los que se encontraba el líder de la organización, con lo que ha dado por desarticulada una de las organizaciones más antiguas dedicadas a la distribución de dinero falso.



Esta intervención se suma a otra similar llevada a cabo hace dos semanas en Granada, donde se detuvo a un individuo, y a la realizada hace unos días en Huelva, donde se desarticuló una imprenta clandestina dedicada a la falsificación de billetes de cinco, diez, veinte y cincuenta euros

Selección DN+