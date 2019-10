Detenido tras abusar de su sobrina de cuatro años y contagiarle un papiloma

Actualizada 08/10/2019 a las 15:16

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a un joven de 29 años acusado de abusar sexualmente de su sobrina de cuatro, a la que cuidaba en alguna ocasión, y contagiarle un tipo de condiloma, un papiloma ubicado generalmente en la mucosa o la piel de los genitales externos o en la región perianal.



Al tener conocimiento de que la Policía lo buscaba, el presunto autor de los hechos, de nacionalidad española, se presentó en una Comisaría, según ha informado la jefatura Superior en un comunicado.



Las investigaciones se iniciaron al tener conocimiento los agentes de que los padres de una niña de cuatro años habían observado que la menor presentaba una herida en la zona anal y que al no saber cómo se la habría realizado la llevaron a la pediatra.



La víctima había sido asistida en un hospital de València donde le realizaron una biopsia cuyo resultado fue que padecía un tipo de condiloma acuminado, cuyo origen podría ser por el roce con otra persona que padeciese esa enfermedad, ya que la forma de transmisión es sexual, con la necesidad del contacto de piel con piel.



Continuando con las investigaciones, los policías averiguaron que el tío de la víctima se había quedado a su cuidado sobre febrero, cuando la menor todavía no había cumplido los cuatro años, fecha a partir de la cual los progenitores se habían percatado de la erosión anal que padecía la menor, así como que ya no quería quedarse con su familiar.



Al preguntarles los padres cómo jugaba con su tío, ésta les dijo que apagaba la luz y le tocaba "con un pincho" al mismo tiempo que señalaba la parte trasera. El sospechoso, tras tener conocimiento de que estaba siendo buscado por la Policía, se presentó en un comisaría donde fue detenido como presunto autor de un delito de abuso sexual.



El detenido, con antecedentes policiales, ha pasado a disposición judicial, que decretó su ingreso en prisión.

