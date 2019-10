Mueren una mujer y su hija de 7 años en un incendio en su piso en Laredo

Actualizada 04/10/2019 a las 15:03

Una mujer de 49 años y su hija de 7 años han fallecido esta madrugada a causa de la inhalación de humo por el incendio producido en su vivienda en Laredo (Cantabria), cuyas escasas dimensiones han sido determinantes en el desenlace, ya que el humo se concentró en mayor medida por el poco espacio.



El Centro de Gestión de Emergencias 112 recibió la llamada de aviso sobre las 1.55 horas de este viernes, realizada por un vecino que alertaba de que salía humo por la puerta y la ventana del piso.



Se movilizó a bomberos autonómicos del parque de Laredo, a personal médico del 061, junto a agentes de la Policía Local y a la Guardia Civil.



A la llegada de los bomberos había muchísimo humo en el piso al ser pequeño, según señala el 112 en un nota de prensa.



Al proceder a las labores de extinción y ventilación, los efectivos encontraron en una habitación a la madre y a su hija; pudieron sacar a la niña y trasladarla al hospital de Laredo, pero la mujer ya se encontraba en parada.



En el mismo lugar de los hechos comenzaron las labores de reanimación, a las que se sumó el personal médico del 061, pero no hubo resultado.



La madre y la niña han fallecido por la inhalación de humo, según ha informado la Guardia Civil.



La mujer era natural de Derio, en Vizcaya, pero había vivido desde muy joven con sus padres en Laredo y tenía otro hijo mayor.



En la vivienda residían ella y la menor y eran conocidas en el barrio.



El director de Emergencias del Gobierno de Cantabria, Íñigo Claramunt, ha explicado que la vivienda era "pequeña", con dos habitaciones, lo que ha provocado que el humo del fuego se concentrara más.



El incendio que se generó no tenía gran potencia ni alcanzó mucha temperatura, y de hecho solo ardieron, según señala Claramunt, "un par de muebles de la entrada".



Sin embargo, las escasas dimensiones del piso provocaron que el humo se concentrara más dentro. "La vivienda da a un pasillo estrecho y sin ventanas, y además sin ventilación, y lo que ha ocurrido es que todo el humo se ha ido acumulando", ha explicado el director de Emergencias.



Añade que en este caso el fuego se declaró de madrugada y se cree que la madre y la hija estaban dormidas y no tuvieron capacidad de reacción, ya que las encontraron a las dos juntas en una cama.

