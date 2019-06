Muere una estadounidense en Bahamas al ser mordida por un tiburón

Actualizada 27/06/2019 a las 11:44

Una mujer estadounidense murió este miércoles en Bahamas a consecuencia del ataque de un tiburón blanco mientras buceaba.



En un comunicado la Real Policía de las Bahamas indicó que los hechos acaecieron a las dos de la tarde hora local (18:00 GMT) cerca de la Isla de Rose, situada al noreste de la capital Nassau.



La turista, adulta y cuya identidad no ha sido facilitada, fue rescatada del mar y trasladada a un centro hospitalario en New Providence donde se certificó su fallecimiento.



Debido al suceso el Ministerio de Agricultura y Recursos Marinos de Bahamas ha pedido a los bañistas precaución a la hora de adentrarse en el mar.



El Ministerio de Turismo de Bahamas, por su parte, trasladó sus condolencias por el hecho y su pesar por lo ocurrido a la vez que anunció la apertura de una investigación por el suceso.



El pasado dos de junio una joven de 17 años fue atacada por un tiburón en Carolina del Norte a consecuencia del cual fue herida en ambas piernas, la pelvis y sus manos, informaron entonces las autoridades locales.



Cinco personas murieron por ataques de tiburones en todo el mundo en 2018, un año en el que los incidentes no provocados fueron inferiores al promedio y en los que más de la mitad de las víctimas fueron surfistas o practicantes de otros deportes con tabla, según un informe científico publicado en enero de 2019.



El Archivo Internacional de Ataques de Tiburones (ISAF), una entidad de la Universidad de Florida con sede en Gainesville, investigó 130 incidentes entre incidentes en 2018, de los cuales catalogó 66 como no provocados, una cifra inferior a los 84 registrados en promedio anualmente en el periodo 2013-2017.



Cinco personas murieron el año pasado a causa de ataques de tiburones y en cuatro de estos casos, ocurridos en Estados Unidos, Australia, Brasil y Egipto, no hubo provocación reveló el estudio.



Australia, con 20 casos, y Brasil y Egipto, con tres cada uno, siguen en la lista de 2018, que también incluye a Sudáfrica con dos casos, y Bahamas, Costa Rica, islas Galápagos (Ecuador), Tailandia, Nueva Caledonia y Nueva Zelanda, con uno ataque cada uno.

