Dos menores denuncian agresiones sexuales en San Juan en Barcelona

Actualizada 24/06/2019 a las 15:47

El conseller de Interior de la Generalitat catalana, Miquel Buch, ha informado este lunes de que dos menores de edad han presentado denuncias por agresión sexual en Vilanova i la Geltrú y en Mollet (Barcelona) durante la noche de la verbena Sant Joan, y fuentes policiales han explicado que las víctimas no conocían a los presuntos agresores.



En una comparecencia para valorar los incidentes ocurridos durante la verbena, el conseller ha informado de que a lo largo de la noche ocho personas han sido detenidas, principalmente por "peleas y agresiones en fiestas de verbenas y discotecas".



De los ocho detenidos, uno lo ha sido por haber presuntamente apuñalado en la playa del Bogatell de Barcelona a un joven, que se encuentra en estado grave aunque su vida no corre peligro, y otro ha sido arrestado por un robo con violencia e intimidación de una mochila en una playa.



Otros cinco han sido detenidos como presuntos autores de un delito de lesiones; y el restante, por desacato a la autoridad, ha informado el comisario de los Mossos d'Esquadra Sergi Pla.



Aun así, el conseller ha explicado que la noche ha transcurrido "sin incidentes fuera de lo normal" y que el total de detenciones de este año (8) es inferior a las del pasado (10).



El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a 265 personas "por patologías relacionadas con la verbena", y 243 personas han recibido atención en hospitales y urgencias de atención primaria.



TRÁFICO



Durante la verbena no se han producido víctimas mortales en las carreteras y que los agentes de tráfico han practicado un 37 lecturas de drogas -27 dieron positivo- y 2.683 pruebas de alcoholemia.



En cuanto a los test de alcoholemia, 18 han dado positivo penal y 179 han dado positivo administrativo --un 2% más que el año anterior, lo que el conseller atribuye a que se hayan aumentado los controles--.



OLA DE CALOR E INCENDIOS



Buch ha pedido extremar las precauciones ante la ola de calor y la "situación extrema" de riesgo de incendio por las altas temperaturas; según estimaciones de la Conselleria, podrían quemarse entre 100 hectáreas a principios de semana y 1.000 hectáreas a finales, coincidiendo con la subida máxima prevista de las temperaturas.



"Cualquier autoprotección, responsabilidad, es poca ante los hechos a los que nos enfrentamos esta semana", según Buch, aunque ha señalado que los cuerpos de seguridad están preparados para atender una situación que ha calificado de compleja.



Por eso, este martes se volverá a activar, en fase de alerta, el Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat), y también para el martes se convocará el comité técnico del plan contra incendios forestales (Infocat) con el fin de trabajar en medidas de prevención de alto riesgo por altas temperaturas y baja humedad.

Etiquetas Sucesos

Barcelona

Selección DN+