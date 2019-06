Detenido el presunto autor de la agresión que mató a un hombre en San Sebastián

Actualizada 19/06/2019 a las 15:41

El presunto autor de la agresión que costó la vida este fin de semana en San Sebastián a un vecino de Errenteria (Gipuzkoa) ha sido detenido por la Ertzaintza, ha confirmado el Departamento vasco de Seguridad.



La Policía vasca ha arrestado al sospechoso a las 11.30 horas de este miércoles en San Sebastián, como consecuencia de una investigación desarrollada en colaboración con la Policía Local.



La Ertzaintza pondrá en las próximas horas al detenido a disposición de la Guardia Municipal donostiarra, cuerpo que recibió la denuncia y que se encargó del caso desde el principio.



La víctima, José Luis Lancha, de 61 años y vecino de Errenteria, falleció el lunes a consecuencia de las lesiones sufridas tras ser agredido en la mañana del domingo en una calle del barrio donostiarra de Gros.



Lancha, calderero de profesión y dueño de un taller en Errenteria, fue agredido por un hombre sobre las 10.00 horas del domingo, el día de su cumpleaños, en la calle Miracruz, cerca de la plaza Vasconia, cuando se dirigía a la playa dando un paseo.



La víctima entró en estado crítico, de muerte cerebral, hacia el mediodía a causa de la gravedad de las heridas que presentaba, aunque se desconoce si su estado era consecuencia de la agresión o de un golpe producido al caer al suelo.



La autopsia practicada el martes al cuerpo de José Luis determinará este aspecto, aunque sus resultados definitivos no se esperan hasta dentro de una semana, según han indicado fuentes de la familia.



El suceso fue captado por una cámara y la investigación contaba también con la declaración de testigos que, según relató la familia de la víctima, explicaron que el agresor había seguido a José Luis mientras éste le pedía que no lo hiciera y le dejara en paz, momento en el que el atacante golpeó a la víctima por detrás.



Según indicó la hija de la víctima, Azuri Lanchas, los investigadores contaban con una imagen "perfecta" del agresor, al que, sin embargo, no han logrado localizar y detener hasta este miércoles.



La familia ha conocido la detención del presunto agresor a través de la alcaldesa de Errenteria, Aizpea Otaegi, y ha acogido la noticia con "alivio", dentro del estado de "tristeza" en la que se encuentran los allegados de José Luis, tal y como han comentado las citadas fuentes.

