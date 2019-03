Un octogenario mata a su mujer y se suicida en su vivienda de Madrid

Actualizada 09/03/2019 a las 15:02

Un hombre de 81 años mató este viernes presuntamente a su mujer, de 62, en una vivienda del distrito madrileño de Ciudad Lineal.



El Ayuntamiento de Sober (Lugo) ha decretado dos días de luto oficial por la muerte de Estrella Domínguez Menéndez, de 63 años, natural de la localidad, asesinada presuntamente este viernes en Madrid por su marido, un hombre de 81 años.



El octogenario disparó a su mujer con una escopeta de caza, en su vivienda en el madrileño distrito de Ciudad Lineal y después se suicidó también de un disparo, según las primeras hipótesis, en lo que apunta a un nuevo caso de violencia machista.



El ayuntamiento de Sober ha decretado dos días de luto oficial por la muerte de la mujer, que era natural del lugar de Naz, en la parroquia de San Miguel de Rosende, y que va a ser enterrada en el municipio en los próximos días.



El gobierno local ha acordado también que el lunes a las 12,00 horas se realizará una concentración ante la plaza del Ayuntamiento en repulsa de la violencia machista y en recuerdo de la vecina de Sober.



Las banderas del Ayuntamiento "lucirán a media asta en señal de dolor". El alcalde, Luis Fernández Guitián, ha trasladado en su nombre, en el de la Corporación y en el de toda la localidad las condolencias a la familia de la mujer.



En el acto previsto para el lunes, el alcalde ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que se prevé la presencia de la secretaria xeral de Igualdade de la Xunta y la subdelegada del Gobierno en la provincia.



El regidor, que conocía personalmente a la mujer y a su pareja, ha transmitido su pesar por el asesinato. "Estamos muy tristes y ojalá no tengamos que contar más víctimas de violencia machista", ha lamentado.



Luis Fernández Guitián ha señalado que aún la pasada semana había visto a Estrella Domínguez, que acudía con regularidad a Sober a visitar a sus padres.



"Me enteré ayer --viernes-- por la noche, fuimos conocedores de que había un caso de violencia machista en Madrid, pero no nos podíamos imaginar que tenía que ver con nuestro ayuntamiento, pero de madrugada nos dijeron que la mujer asesinada era de Sober y que iba a ser trasladada, y quién era".



El regidor ha explicado que en una localidad de apenas algo más de 2.300 habitantes, "todos" se conocen, por lo que la noticia ha generado un profundo pesar en el municipio.



Por el momento, los padres de la mujer desconocían lo sucedido, debido a que la hermana de Estrella Domínguez esperaba poder comunicárselo personalmente.



"Por desgracia no es sorpresa lo que ocurre, pero es desesperante que ocurra tan cerca, yo los conocía personalmente, me parecieron una pareja normal, y al final, uno se ve incapaz de todo...", ha lamentado el regidor.



VIOLENCIA MACHISTA



Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid acudieron el viernes a la vivienda, situada en el número 158 de la avenida de la Institución Libre de Enseñanza, antigua calle de los Hermanos García Noblejas, después de que los vecinos avisaran de que escucharan varias detonaciones y una fuerte discusión en el piso.



Todo apunta a que se trata de un caso mortal de violencia de género. No había denuncias previas por maltrato ni órdenes de alejamiento. Ninguno de los dos tenían antecedentes.

