Hallan los cuerpos sin vida de una madre y una hija en Yuncos (Toledo) sin signos de violencia

La mala combustión de un brasero y la posterior liberación de monóxido de carbono se baraja como la causa de las muertes de una mujer de 85 años y de su hija de 53 en su vivienda de Yuncos (Toledo). Sus cuerpos sin vida fueron encontrados en la noche del pasado sábado después de que sus vecinos alertaran a la Policía Local de que no veían a la madre, Juana, ni a la hija, Juani, por el pueblo desde hacía algo más de una semana. Ambas acudían a diario a una panadería cercana y, de repente, habían dejado de hacerlo.



La Policía Local contactó con la Guardia Civil y fueron agentes de este último cuerpo los que accedieron a la vivienda por un patio interior hallando los dos cadáveres en una casa de la calle Doctor Juan Francisco Higueras de esta localidad de 10.600 habitantes.



Según fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, la madre y la hija no presentan signos de violencia, lo que descarta la intervención de una tercera persona en sus muertes y hace sospechar a los investigadores que el mal funcionamiento de un brasero pudo ser el causante de esta tragedia.



Unos hechos que han conmocionado al pequeño pueblo de Yuncos donde las temperaturas han sido casi primaverales en las últimas dos semanas, con máximas de 15 grados y mínimas nocturnas que no han bajado de los 3 grados centígrados. A pesar de esta circunstancia, los braseros, estufas y chimeneas siguen siendo utilizados durante la noche, sobre todo en casas antiguas como las existentes en la calle Doctor Juan Francisco Higueras donde esta madre y su hija han perdido la vida.

