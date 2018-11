Actualizada 23/11/2018 a las 13:29

La Guardia Civil de Almería ha detenido a un menor de 14 años de edad, con domicilio en una localidad del Levante almeriense, al que se acusa de haber causado un incendio en su vivienda tras haber amenazado con un arma blanca a su hermano.



Según ha informado este viernes la Benemérita en un comunicado, la detención se produjo el pasado día 19, después de que los agentes hubieran recibido, sobre las 15,35 horas, un aviso de la Central Operativa de Servicios de la Comandancia de la Guardia Civil que informaba de un incendio en el interior de una vivienda.



Al llegar al lugar, la Guardia Civil encontró a la Policía Local interviniendo en el auxilio del incendio y observó cómo salía una "gran columna de humo negro" del interior de la vivienda, donde había un menor de edad, según alertaban los vecinos.



Los agentes avisaron entonces a los Bomberos del Levante al no disponer de medios para este tipo de auxilios, pero, mientras dichos efectivos llegaban, observaron cómo salía de la vivienda el padre del menor forcejeando con su hijo porque éste no quería salir de la vivienda incendiada.



Posteriormente llegaron los bomberos, quienes se hicieron cargo del incendio de la vivienda y, seguidamente, una unidad de sanitarios del centro de salud para atender a las víctimas.



Tras ser reconocidas por los servicios médicos se comprobó que las víctimas no presentaban ningún tipo de lesión, por lo que los agentes se entrevistaron con el padre del menor para esclarecer el motivo del incendio de la vivienda.



Según relató el padre a los agentes, salió de la casa y dejó a sus dos hijos en la vivienda, donde tuvieron una discusión familiar que terminó con la agresión de uno de los menores hacia el otro, amenazándole con un arma blanca, tras lo que la víctima abandonó la vivienda y dejó solo al presunto agresor.



El padre agregó que, poco después, un familiar le comunicó que su domicilio estaba incendiado, y tras llegar a la vivienda, accedió al interior, donde encontró a su hijo menor de edad provocando el fuego, y que, al intentar sacar al menor de la vivienda, éste intentó autolesionarse, algo que impidió el progenitor, que logró sacarlo de la vivienda.



Tras las declaraciones de las partes, la Guardia Civil procedía a la detención de este menor por un supuesto delito de amenazas con arma blanca, así como de un presunto delito de incendio provocado en el interior de vivienda.



El detenido y las diligencias instruidas han sido entregados a la Fiscalía de Menores de Almería.

Etiquetas Sucesos

Almería

Selección DN+