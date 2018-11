Retoman la búsqueda de la turista francesa arrastrada por una ola en Portocolom (Mallorca)

Actualizada 01/11/2018 a las 11:18

El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil ha retomado este jueves la búsqueda de la turista francesa de 35 años, desaparecida desde las 16.30 horas del miércoles tras ser arrastrada por una ola mientras paseaba por la Cala de s'Algar (Portocolom, Mallorca).



Según ha informado el 112 Baleares en un comunicado, el marido se tiró al agua tras el incidente para intentar salvar a su pareja, no obstante, no consiguió localizarla y llamó al 112 para pedir auxilio.



A continuación, tanto la Benemérita como Salvamento Marítimo se desplazaron al lugar de los hechos para intentar localizar, sin éxito hasta el momento, a la mujer que, además, no sabe nadar.

Etiquetas Sucesos

Selección DN+