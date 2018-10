Investigada por darse a la fuga con cinco menores sin cinturón y sin carné en Vigo

Actualizada 27/10/2018 a las 13:29

La Guardia Civil investiga penalmente a una vecina de Vigo por conducir forma temeraria y con cinco menores de entre 4 y 12 años en la parte trasera del vehículo, tres de ellos sin cinturón, cuando pretendía darse a la fuga al ser sorprendida conduciendo sin carné.



Tres de los menores iban en el asiento sin cinturón de seguridad ni sistema de retención infantil y los otros dos estaban sentados en el suelo del turismo.



Los hechos sucedieron, informa este cuerpo policial, el pasado jueves en la carretera Mos-Puxeiros, cuando una patrulla de Tráfico de la Guardia Civil de O Porriño le dio el alto a un usuario que supuestamente había cometido una infracción en materia de seguridad vial.



La conductora del turismo no respetó las reiteradas señales de alto que le hicieron y pretendió, según la Guardia Civil, darse a la fuga, acelerando el vehículo y conduciendo de "forma negligente y temeraria para ponerse fuera del alcance de la patrulla que no tardó en darle alcance" no obstante.



Cuando fue interceptada e identificada, se pudo comprobar que carecía de la preceptiva autorización administrativa para conducir, al haberle sido retirada por sentencia judicial.



La mujer está siendo investigada como supuesta autora de un delito contra la seguridad vial y también se emitió un informe a la Fiscalía de Menores debido a las deficientes medidas de seguridad con las que viajaban los niños en el coche.

