Patricia Aguilar pide que no se excarcele al líder de la secta: "Es peligroso"

La joven ilicitana rescatada el pasado agosto junto con su bebé de una secta en Perú, Patricia Aguilar, ha difundido este lunes sus primeras declaraciones a través de un vídeo para pedir que no se excarcele al líder que la captó, Félix Steven Manrique, ya que es "peligroso" y está convencida de que huirá.

A través de una grabación emitida en Youtube junto a su prima y portavoz de la familia, Noelia Bru, Patricia Aguilar ha afirmado que el líder de la secta, que podría ser puesto en libertad condicional, "es peligroso y no puede salir bajo ningún concepto porque todas las mujeres están en peligro".

La joven ilicitana, de 19 años y que estuvo un año y medio en Perú hasta que fue liberada junto a su bebé de dos meses, ha relatado que ha cambiado su declaración ante la Policía Nacional, primero, y ante la Justicia, después, con respecto a cuando estaba en el país andino porque allí "seguía manipulada".

"No es algo sencillo salir de ahí. Tenía miedo y Steven es un peligro. Muchas veces me ha amenazado y tenía miedo y estaba preocupada", pese a lo cual y tras reencontrarse con su familia en Elche ha ido "despertando un poco" y se ha dado cuenta de lo que el líder de la secta le ha hecho tanto a ella "como a otras víctimas".

"No es que haya riesgo de fuga, es que va a desaparecer y no va a volver" si sale de la cárcel, según Patricia Aguilar, quien ha aclarado en el vídeo que sigue su recuperación con un especialista en sectas en España y que aún no se siente "cómoda ni bien dando una entrevista", por lo que, a excepción de esta grabación, no ofrecerá encuentros con periodistas.

En todo caso, ha dado "las gracias a todo el mundo que en algún momento se ha preocupado por la situación" o que haya ofrecido su apoyo a su familia, y ha considerado que esta ayuda "ha sido lo que realmente ha empujado a que se llevara a cabo el rescate".

Por su parte, la portavoz de la familia, Noelia Bru, ha dicho que la familia está dispuesta a "llegar hasta el final" y a "luchar por las personas que lo han pasado mal" por la actuación del líder de la secta para que "el sufrimiento de Patricia no sea gratuito".

Además, ha informado de que han emprendido una recogida de firmas a través del portal change.org/leyantisectas para que la manipulación psicológica sea tipificada en el Código Penal como delito, con el fin de evitar que "otros manipuladores y abusadores consigan que las víctimas hagan lo que digan en su propio beneficio".

