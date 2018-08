Rescatadas una docena de personas atrapadas en una atracción de feria

Actualizada 12/08/2018 a las 10:58

Los Bomberos rescataron esta madrugada a una docena de personas que se quedaron atrapadas en una atracción de feria en las fiestas patronales de Torrelavega (Cantabria), sin que se hayan registrado daños personales.



Fuentes municipales han explicado a Efe que este incidente se produjo sobre la una y media de la madrugada a consecuencia de una avería en el mecanismo, por un problema en una pieza.



Las mismas fuentes indican que ya por la tarde se había detectado algún tipo de problema en la atracción, que estuvo en pruebas sin gente, aunque finalmente se puso en marcha.



Ya de madrugada la atracción quedó "medio volcada" con la gente en ella, alrededor de una docena de personas, según las fuentes consultadas por Efe, que explican que los bomberos tuvieron que rescatarlas.



No hubo daños personales y el rescate fue rápido, porque la atracción (del tipo "pandereta") no había llegado al máximo de su altura y había quedado en una posición que no dificultaba en exceso la intervención de los bomberos.



Fuentes municipales aclaran que la atracción no volverá abrirse hasta que no se garanticen las condiciones de seguridad.

