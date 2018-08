Fallece mientras esperaba a ser atendido en un centro de salud en Pontevedra

Actualizada 06/08/2018 a las 13:12

Un hombre de 65 años falleció el sábado en el punto de atención continuada (PAC) de A Estrada (Pontevedra) mientras esperaba ser atendido cuando el personal sanitario estaba asistiendo de urgencia a un paciente en su domicilio, informaron fuentes del Servicio Gallego de Salud (Sergas).



El paciente, J.M.B.B., enfermo de párkinson, acudió el sábado por la tarde al PAC de A Estrada y en ese momento no se encontraban la médico ni la enfermera que estaban de turno porque atendían en su domicilio a otro paciente que acabó siendo trasladado al hospital de Santiago.



Mientras aguardaba a ser atendido, J.M.B.B. sufrió un desvanecimiento y fue atendido por una auxiliar de enfermería que estaba en ese momento en la sala de espera al tiempo que se dio aviso al 061.



A los diez minutos, concreta el Sergas, llegaron los profesionales sanitarios del PAC, que continuaron con las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, pero no pudieron evitar el fallecimiento de J.M.B.B.



La Gerencia del área sanitaria de Santiago de Compostela expresa sus condolencias a los familiares de este paciente.



Fuentes de la Consellería de Sanidad consultadas señalan que en ocasiones el personal sanitario de los PAC, que trabajan en horario continuado de 15.00 a 8.00 horas, son requeridos para asistencias domiciliarias o para traslados de pacientes.



En esos casos es el 061 el que se encarga de dar cobertura a los casos urgentes que se puedan presentar en el PAC.



Las fuentes consultadas indican que el sábado se intentó, sin éxito, contar con dos médicos para el punto de atención continuada de A Estrada, como sí hubo ya en el turno del domingo.



Sostienen desde el Sergas que el problema para cubrir bajas imprevistas de los facultativos durante el verano es generalizado y que durante el resto del año no hay problemas en este sentido.



El personal de los PAC de Galicia vienen denunciando en las últimas semanas la falta de cobertura de las bajas imprevistas y las limitaciones del disfrute de las vacaciones o de licencias durante el periodo estival.



A mediados de julio, una treintena de trabajadores de los PAC del área de Vigo denunciaban que si un médico está indispuesto o no puede ir a trabajar, nadie cubre su baja, citando casos concretos en Moaña, Redondela, A Guarda y O Porriño.



La primera reacción política han llegado de la mano del secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, quien demanda, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, una investigación y explicación oficial por parte de la Consellería de Sanidad.



La diputada de En Marea Paula Quinteiro denuncia por su parte que "el desmantelamiento de la sanidad pública provoca consecuencias dramáticas como ésta".

Selección DN+